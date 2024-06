Université de Ziguinchor : Abdourahmane Diouf souligne l'urgence d'achever les chantiers

« Il est une urgence absolue de réengager et de terminer les chantiers de l’université Assane Seck de Ziguinchor dans les plus brefs délais », a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à la fin de son périple au niveau de la région de Ziguinchor, après avoir visité l’ISEP de Bignona et l’UASZ.





Le Dr Abdourahmane Diouf affirme avoir comptabilisé avec ses équipes quatre à cinq problèmes principaux, dont celui des pavillons universitaires et des lits. Aux étudiants, le ministre rassure : « Nous pouvons vous dire que le chantier des mille lits qui est en construction et qui est pratiquement achevé sera terminé dans les deux prochains mois. ». Le diagnostic de la situation a été fait et des discussions ont eu lieu avec l’entrepreneur et que les écueils seront surmontés.





Quant à la disponibilité des places au niveau du restaurant universitaire, le Dr Diouf apprend que la direction du CROUS va être épaulée dans la recherche de solutions transitoires. Le ministre dit vouloir mettre en place des abris provisoires d’une capacité d’au moins 400 places en attendant la livraison du resto de 750 places en construction.





Sur le plan pédagogique, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation assure que les instructions nécessaires vont être données pour que les bâtiments pédagogiques (salles de classe et laboratoires) soient achevés le plus rapidement possible.





Le plan des chantiers de l’UASZ va être pris en charge dans les deux prochaines années, affirme le Dr Abdourahmane Diouf. « Nous allons en faire un plan d’urgence pour que les étudiants, le personnel, les enseignants et l’administration soient dans les meilleures conditions de travail, pour que l’université Assane Seck de Ziguinchor continue sa montée en puissance », a résumé le ministre.





À Bignona, le Dr Abdourahmane Diouf a visité les classes de l’ISEP délocalisées au centre de Guérina où un atelier de techniques d’installation photovoltaïque sert de pratique aux apprenants. Le ministre a insisté sur le démarrage à temps de la formation.