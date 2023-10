Université de Ziguinchor : Le cri de détresse des étudiants originaires de Touba et Mbacké, expulsés de leurs logements





Les étudiants originaires de Touba et Mbacké de l'université Assane Seck de Ziguinchor vivent des moments difficiles. D'après la Rfm, ils ont été expulsés de leurs immeubles ce matin à Ziguinchor par leurs bailleurs pour non paiement du loyer. Désemparés, ils lancent un appel aux autorités politiques et religieuses de la ville sainte.





« Les bailleurs nous avaient donné un délai d’un mois parce que nous avions des arriérés de plusieurs mois. Cette charge est un peu lourde pour nous étudiants. Il n'y a pas mal d'autorités que nous avons sollicitées durant les vacances », explique Khadim Touré, secrétaire général de l'Amicale des étudiants ressortissants de Touba et Mbacké sur les ondes de la Rfm.





La situation est encore plus délicate pour les filles expulsées de leurs chambres. Elles envisagent de plier leurs bagages en dépit des conséquences que cela risque d’engendrer sur leur cursus.





« Nous sommes là avec nos bagages et on ne sait pas où aller honnêtement. Nous sommes sans abris et c'est vraiment dur pour nous les filles. Ce qui complique les choses c'est qu'on ne connaît personne ici. Nous sommes carrément désemparées. Nous risquons toutes de rentrer chez nous parce qu'on ne connaît personne ici », se lamente Mame Diarra Mbaye l'une de ses étudiantes.





Ces étudiants, qui affirment avoir sollicité bon nombres de responsables politiques de Touba et Mbacké, se disent déçus par l'indifférence dont ceux-là ont fait montre face à leur galère.





« Nous lançons un appel aux autorités politiques et religieuses de Mbacké et de Touba pour nous soutenir et essayer de trouver une solution pour résoudre ce problème. Nous ne pouvons plus vivre dans ces conditions sachant que chaque jour on doit aller faire cours le matin. Nous implorons leur aide», lance Kader Diop, un autre étudiant.





Même s’ils concèdent avoir bénéficié d’une subvention de la part de la mairie de Mbacké, les étudiants en instance d’expulsion la jugent “dérisoire” par rapport à leurs besoins.