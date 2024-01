Université Gaston Berger de Saint-Louis : Les étudiants ressortissants de Guédiawaye expulsés de leurs locaux

Les étudiants ressortissants de Guédiawaye inscrits à l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont été expulsés de leurs appartements, dans la nuit du 15 janvier 2024.







Ces derniers expriment leur profonde préoccupation et frustration face à l'inaction des autorités compétentes. Pour ces étudiants, il est temps d'élever la voix contre une administration qui semble avoir oublié son devoir fondamental envers ceux qui sont à la base de toute institution éducative.





Selon eux, il est inacceptable que, dans un environnement censé promouvoir l'apprentissage et la croissance personnelle, des étudiants se retrouvent confrontés à des défis insurmontables en raison du manque de soutien adéquat.





Ils tirent ainsi à boulets rouges sur les autorités qui sont censées être leurs guides et défenseurs. "Regardons de près les problèmes qui persistent. Les coûts croissants des frais de scolarité, le manque de logements abordables et l'absence de ressources financières adéquates ont créé une pression écrasante sur les épaules des étudiants. Il est temps que les autorités reconnaissent que l'éducation ne devrait pas être un privilège réservé à ceux qui peuvent se le permettre, mais un droit fondamental accessible à tous", fulmine Massyla Ndiaye, le président de la Fédération des étudiants de Guédiawaye de l'université Gaston Berger.





Très remontés, ces étudiants exigent que les autorités reconnaissent l'urgence des problèmes et prennent des mesures immédiates. Ils estiment que l'éducation devrait être un investissement pour l'avenir et non un fardeau financier.





Face à cette situation complexe et alarmante marquée par un silence radio des autorités de Guédiawaye, la psychose s’installe chez ces étudiants qui prévoient de déloger leurs cadets des écoles du département de Guédiawaye, si leurs problèmes ne trouvent pas de solution.

