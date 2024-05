Université Gaston Berger de Saint-Louis : Une Licence Pro en gouvernance foncière en gestation

Le foncier demeure une préoccupation nationale. Il fait face à plusieurs défis liés à sa gouvernance. Le Réseau d'excellence sur la gouvernance foncière en Afrique (NELGA) de l’université Gaston Berger, avec l’appui de plusieurs partenaires comme la Giz, veut mettre en place une Licence professionnelle sur la gouvernance foncière. En ce sens un atelier dont l’objectif est d'identifier les domaines, les spécialités dans le cadre de la gouvernance foncière, d'élaborer une maquette pédagogique et des modèles de syllabi et les dossiers de présentation de la licence professionnelle, mais aussi de valider la maquette pédagogique s'est ouvert à Saly.





"Lors du Conseil interministériel sur la campagne agricole 2024, le Premier ministre a annoncé que le président de la République va tenir le Conseil d’orientation agro-silvo-pastoral dans les semaines à venir. Parallèlement à ce Conseil qui va se tenir, il nous a été instruit de travailler sur la finalisation et la révision de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique. Et on ne peut pas parler de cette loi-là sans parler des questions foncières. C’est tout à fait normal que toute formation qui vise à fournir le Sénégal de cadres intermédiaires ayant les capacités sur le foncier, ce soit une licence qui va anticiper sur les futures orientations que cette loi va définir. C’est une licence qui va appuyer les décideurs politiques, car notre administration dispose de ressources humaines sectorielles et cette licence nous fournira les ressources humaines transversales", a expliqué Dr Alpha Ba, ministre secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan.





Ainsi, il affirme que les diplômés auront la capacité d’interagir avec tous les décideurs politiques et publics sur la question foncière.





"Mais surtout, sur les enjeux fonciers et sur les dynamiques foncières en cours qui sont très importantes pour le gouvernement. En effet, la souveraineté alimentaire reste le premier point parmi les quatre priorités du chef de l’État. Et on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans faire référence au foncier. Et si on y va pour parler du foncier sans des techniciens appropriés, on risque de se retrouver dans un pilotage à vue. Les résultats sortis de cet atelier nous permettront d’avoir de très bons curricula qui répondront aux préoccupations du gouvernement et du peuple sénégalais", dit-il.