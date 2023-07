VÉLINGARA : 1 167 filles cherchent le BFEM

L'examen du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) a démarré ce 12 juillet sur l'étendue du territoire national. Dans le département de Vélingara, elles sont 1 267 candidates qui cherchent le BFEM. Ces filles sont issues de différents établissements publics et privés, y compris des candidates individuelles. Pour cette présente session de juillet 2023, l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Vélingara a enregistré un effectif global de 2 351 candidats garçons et filles. Tous frappent aux portes d'entrée à l'enseignement secondaire dans les différents lycées du département où, selon un spécialiste de l'éducation, le taux d'abandon scolaire est constaté à cause parfois de sa position géographique.