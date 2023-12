Vente de blouses et de cahiers d'exercices : Les mises en garde de l'IEF de Ziguinchor

Dans une note adressée aux directrices et directeurs des écoles élémentaires et structures préscolaires du public, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Ibrahima Kalil Sakho, met en garde contre tout acte de vente des blouses et de certains cahiers d'exercices.





Ibrahima Sakho rappelle que "les tenues scolaires mises à la disposition des élèves des structures préscolaires et écoles élémentaires publiques doivent être distribuées gratuitement aux enfants. Il en est de même des cahiers d'exercices du PAAME qui ne doivent pas faire l'objet d'une transaction financière", lit-on sur la note.