Vente de denrées alimentaires dans les écoles qui nuisent à la santé des enfants : La situation est "alarmante"

Une campagne de contrôle d'hygiène et de sensibilisation au niveau des écoles du département de Mbour a été lancée par le chef de la Brigade régionale d'hygiène de Thiès, le capitaine Idrissa Ndiaye.





En effet, devant les écoles, des bonbons, des friandises et autres produits sont vendus aux enfants. Une descente des éléments des services d'hygiène de Mbour a permis de constater que la situation est "alarmante", prévient le lieutenant Mbaye Lèye, le chef de la Brigade départementale d'hygiène de Mbour.





"Le constat est alarmant en ce qui concerne le contrôle de la vente des denrées alimentaires. Nous avons constaté beaucoup d'impairs. On vend aux enfants des denrées alimentaires périmées. Il y a des produits, dès que les enfants les prennent, il y a une sorte d'accoutumance. Ils deviennent accros à ces produits. Ce qui n'est pas bon pour eux" a fait savoir lieutenant Lèye.





Le contrôle dans quelques écoles de la commune a permis de découvrir que la plupart des vendeurs n'avaient pas de certificat de visite médicale. "La loi dit que lorsque vous vendez des denrées alimentaires, vous devez disposer d'un certificat de visite médicale qui est délivré par un médecin. C'est pour montrer que vous ne souffrez d'aucune maladie et que vous êtes aptes à vendre des aliments", explique lieutenant Lèye.





Malheureusement, les vendeuses ne respectent pas cela, déplore-t-il. Elles ont été sensibilisées sur les dangers qu’elles peuvent faire courir aux enfants. Elles devront, en retour, se conformer aux règles d'hygiène et sanitaire.





Par ailleurs, cette campagne de contrôle a aussi pour but de sensibiliser les élèves sur l'hygiène. "L'autre aspect, c'est par rapport au contrôle des toilettes. On a constaté qu'elles ne sont pas très bien entretenues. Vous allez dans les toilettes, il n'y a même pas de dispositif de lavage des mains. Lorsque les enfants sortent des toilettes, ils ne peuvent pas se laver les mains. On en a profité pour distribuer quelques dispositifs de lavage de mains aux écoles", assure le chef de la Brigade départementale d'hygiène de Mbour.





Concernant l'environnement de l'école, la gestion des déchets ne se fait pas correctement, constate-t-il.





La prolifération de la restauration de rue est aussi un autre problème auquel la brigade compte veiller. En ce sens, elle va procéder à des contrôles de la vente des denrées alimentaires, surtout la nuit dans toute l'étendue du département de Mbour.