Ziguinchor : 10 315 candidats passent le BAC

Les épreuves du Bac général commencent ce 4 juillet. Dans la région de Ziguinchor, ils sont officiellement 10315 candidats à concourir pour l'obtention de de diplôme qui ouvre les portes de l’université. Selon les chiffres de l'inspection d'académie, 5604 candidatures féminines sont enregistrées pour 4711 garçons;



Cette année, ces candidats sont répartis sur 32 centres, dont 31 principaux, avec un total de 36 jurys. Sur ces 32 centres, Bignona compte 16, Ziguinchor 12 et Oussouye 4. Les autorités académiques assurent que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des épreuves, les aléas climatiques pris en compte notamment l'hivernage.



D'ailleurs, il faut rappeler que pour la bonne organisation de ce BAC, deux centres, qui ont fait l'objet de saccages lors des dernières manifestations, ont été délocalisés. Il s'agit ainsi, du centre du CEM Boucotte Sud délocalisé au lycée Djignabo. Et le centre du lycée Peyrissac, dont les écoles Moussa Barry et Alioune Badara Konté sont sélectionnées pour ces épreuves.