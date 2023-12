Ziguinchor : Après 4 mois d'arriérés de loyer, des étudiants de Kaffrine craignent d'être délogés





Des étudiants ressortissants de la région de Kaffrine inscrits à l’université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) sont dans la tourmente. Depuis bientôt quatre mois, ils ne s'acquittent plus du loyer de leur logement et risquent d'être délogés par leur bailleur.

« Nous avons trois mois d’arriérés de paiement, sans compter le mois de décembre», a expliqué le président de l’Amicale des étudiants ressortissants de la région de Kaffrine (AEERK) à l’UASZ, Abdoul Aziz Ndao.





En effet, depuis le mois de septembre, ces étudiants peinent à régulariser leur loyer. Aujourd'hui, ils lancent un appel à l’aide en direction de leurs autorités, en particulier les présidents de conseil départemental de Birkilane, Malem-Hodar et Koungheul.





Selon Abdoul Aziz Ndao, ses camarades et lui souffrent en silence à Ziguinchor, même si beaucoup trouvent refuge au campus et que d’autres sont logés dans des familles d’accueil ou ailleurs dans la commune. Mais ce n’est pas toujours facile de prendre en charge l’ensemble des 250 étudiants de cette région avec la seule subvention de la commune et du Conseil départemental de Kaffrine.





« Seules ces deux institutions remettent des subventions pour l’amicale », dixit Abdoul Aziz Ndao, qui invite les autres autorités, dont les trois présidents de conseil départemental à mettre la main à la poche. « Si nous recevons la subvention des quatre départements, je pense qu'avec la participation des étudiants, nous pourrons gérer nos loyers sans difficulté », a fait savoir le président de l’AEERK/UASZ.





Dix-huit de ces étudiants de Kaffrine inscrits en Licence 3 sont sous la menace d'expulsion du bailleur qui, jusque-là, fait preuve de compréhension; même si , relate Abdoul Aziz Ndao, les conditions de vie dans cet appartement laissent à désirer, avec des nattes à la place de matelas qui servent de lits pour la plupart d'entre eux.