Ziguinchor : Les étudiants inscrits à l'UCAD exigent la réouverture des campus

Les étudiants de Ziguinchor régulièrement inscrits à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), fustigent la décision du conseil académique universitaire de repousser l'ouverture du campus social pour deux mois encore. Obligés de rejoindre leurs familles respectives depuis la fermeture du campus, il y a quatre mois suite aux manifestations liées à l'affaire Ousmane Sonko, ces derniers demandent que les affaires de l'université ne soient pas politisées. Ils exigent l'ouverture du campus social et du campus pédagogique dans les délais les plus brefs, pour leur permettre de continuer les cours.







"La décision politique ne doit pas primer sur l'avenir de plus de dix mille étudiants", a alerté Simon Sambou, membre du Collectif des étudiants de Ziguinchorr inscrits à l'UCAD. Ces étudiants condamnent et dénoncent ainsi cette décision du conseil académique de l'UCAD, et demandent aux autorités compétentes de se prononcer sur la réouverture de l'université. Et il ne faut pas seulement se limiter à la réouverture du campus pédagogique et laisser le campus social fermé.

Amadou Korka Diallo, d'alerter : "Nous tous ici nous demandons qu'une seule chose : que nos études ne soient pas politisées. Nous demandons à rejoindre nos amphis." L'étudiant de faire comprendre qu'ils ne préconisent pas la violence, mais la diplomatie concernant la réouverture des deux campus de l'UCAD. Pour Amadou Korka Diallo, la décision du directeur du COUD de repousser l'ouverture du campus, c'est comme les sacrifiés. Surtout avec l'approche de la Présidentielle de février 2024, attendre jusqu'en décembre pour regagner l'université, c'est-à-dire rester six mois sans étudier, cela est insupportable pour eux.