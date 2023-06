Anna Diouf Sarr sur le report de la mégaconférence « Avance » : «Ce n’est que partie remise»

En quelques lignes, pouvez-vous nous dire qui est Mme Sarr Anna Emmanuelle Diouf ?





Parler de soi est un exercice difficile, quelquefois périlleux. Je suis une Sénégalaise ancrée dans nos valeurs de partage, de solidarité et sensible aux charmes du monde. Je crois en l’humain, en ce que chacun de nous peut apporter à l’autre, à notre aventure collective. Usefullives (des vies utiles), plateforme spécialisée dans le coaching de groupe, dont je suis la fondatrice, ne traduit que cette volonté d’être utile à l’autre en explorant son potentiel d’abord et en étant une source de lumière pour la communauté ; d’où le leitmotiv de Usefullives « vivre et faire vivre », un bel hommage à la vie.





Je suis spécialiste en leadership transformationnel, conduite du changement, prise de parole en public, développement personnel et en thérapie cognitive. J’interviens également comme consultante à l’Institut de Défense du Sénégal pour l’Ecole de guerre et l’Ecole d’état-major de l’armée et à l’Ecole des armées de Yamoussoukro. Mes missions régulières au niveau national et international pour le compte d’entités privées ou publiques et mes rencontres n’ont fait que me conforter dans cette exploration du potentiel dont chaque être est porteur.





Vous prévoyiez d’organiser, ce 14 juin, une conférence de motivation destinée aux étudiants. Quelle est la raison du report ?





Tout était bien parti pour une belle et fructueuse communion avec les étudiants dont je salue l’engouement pour cette conférence. Leur enthousiasme est stimulant. Nous avons enregistré des milliers d’inscrits provenant de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l’Université Gaston Berger de Saint Louis mais également des instituts privés d’enseignement supérieur du pays.





Malheureusement, les tristes évènements qui ont fraîchement secoué notre pays, au début du mois de juin, nous obligent à reporter cette conférence inédite sous nos cieux. Le report de cet événement, initialement prévu le 14 juin, est d’autant plus raisonnable que la communauté estudiantine, notre public cible, a été durement touchée. Nous agissons sur le mental et l’environnement psychologique ambiant ayant résulté de ces manifestations n’était plus propice.





Intéresser les étudiants et les mobiliser afin que cet évènement soit par eux et pour eux furent un vrai challenge. Nous l’avons relevé grâce à une campagne de communication ciblée qui reprenait les codes et éléments de langage des jeunes. Nous avons identifié et impliqué, au sein des espaces estudiantins, un leadership de proximité dont la mission était de porter la « voix de l’évènement » auprès de leurs camarades.





Mais, ce n’est que partie remise. L’enthousiasme des étudiants, des femmes et des hommes de divers secteurs et conditions sociales ne nous donne pas le choix. Nous déploierons la même énergie positive, le même amour pour offrir ces moments de communion à la Nation à travers la conférence « Etudiants à l’honneur ». Nous prévoyons ainsi de reprendre le processus au mois de novembre 2023 pour donner l’opportunité à cette jeunesse pleine de vie et de rêves de tirer parti de son potentiel, de ses ressources infinies.





Qu'est-ce qui vous a incité à organiser, pour la première fois au Sénégal, une conférence de motivation pour optimiser le potentiel humain ?





Dans le cadre de mes activités professionnelles, j’ai eu, à travers le monde, l’opportunité d’animer des conférences et des séminaires axés sur le leadership transformationnel et la conduite de changement, le développement personnel, la prise de parole en public ou encore la thérapie cognitive des comportements. J’avais noté, cependant, que l’espace africain francophone, notamment le Sénégal, était souvent laissé en rade durant ces grandes messes. Celles-ci offraient à des publics riches et variés la possibilité d’ouvrir de nouvelles perspectives en ce qui concerne leur avenir professionnel et de mettre en lumière les trésors enfouis. S’élever, c’est un long dialogue avec son « moi », une conscience qui se forge, un esprit tourné vers d’infinies possibilités. Ce partage, c’est donc une exploration de cet intérieur qui dessine le « soi à venir », le futur à se fabriquer grâce à une conscience lucide et sereine mais surtout inébranlable de ses facultés. En cela, il est une quête perpétuelle de l’univers d’excellence. Qui mieux qu’un étudiant est en mesure d’embrasser les immenses étendues d’opportunités que lui offre ce monde aussi incertain que « généreux » ?





*Votre public cible est la communauté estudiantine. Comment comptez-vous vous y prendre pour que cette communion soit fructueuse ?*





Je crois en notre jeunesse, en son potentiel. « Avance », le thème de cette conférence, est plus qu’une exhortation, c’est un voyage dans l’infini univers du ressort humain. Le fait de cibler la communauté estudiantine n’est pas anodin. Le Sénégal est fort de sa jeunesse intellectuelle et dynamique qui aspire à un mieux-être. La jeunesse ne doit pas être un handicap pour un pays. Elle est un atout. Elle est le présent et le futur. Mais cette jeunesse a besoin d’être accompagnée dans sa quête et dans l’exploitation de son potentiel face aux incertitudes grandissantes de nos temps embrumés. Nous devons pratiquer des sillons dans les allées de conquête des jeunes, en leur exposant nos sources inspiratrices, en ravivant leur foi en eux pour faire face aux défis de notre époque et du futur.





Cette conférence, à travers les thèmes qu’elle aborde, s’emploie à faire prendre conscience à nos jeunes de leur potentiel en leur donnant l’occasion de se projeter, d’élargir le champ de leurs connaissances et de leurs contacts, de fixer le cap de l’excellence en se frottant à des professionnels de divers secteurs. Elle vise également à encourager les étudiants à puiser dans leur « puits intérieur » pour réussir et réaliser leurs rêves en leur fournissant des outils nécessaires à une bonne réussite scolaire, un meilleur équilibre personnel et une bonne préparation à la vie professionnelle. J’ai envie de dire ceci : « avance et poursuis tes rêves ».





La conférence « Etudiants à l’honneur », nous l’espérons, inspirera les étudiants et les incitera à poursuivre résolument leurs rêves. Cet évènement d’envergure internationale s’inscrit dans la droite ligne de la longue série d’activités que nous comptons organiser pour accompagner nos jeunes.





Avec Tendances221