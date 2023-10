Argent, sexe, amour… : Qu’est ce qui fait durer un couple ? Coach Kiné Ndiaye dévoile les ingrédients indispensables

Qu’est ce qui fait durer un couple et rendre une relation épanouie ? Pour Seneweb, Kiné Ndiaye, coach en couple, fondatrice et CEO de KCCSolution, répond à cette épineuse question, et donne des conseils essentiels pour maintenir la flamme dans une relation.