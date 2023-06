[Plus loin avec…] Babacar Fall (Gradec) : “La décision de Serigne Mountakha ne peut être un prétexte pour un report de l’élection”

La décision du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, de délocaliser les bureaux de vote de Touba vient chambouler davantage un processus électoral déjà émaillé de tension. Analysant les conséquences de cette mesure qui va impacter aussi bien l’organisation que la carte électorale, le secrétaire général du Groupe de Recherches et d'Appui à la Démocratie participative et la bonne Gouvernance (Gradec), Babacar Fall, estime qu’elle ne saurait être motif de report du scrutin. Dans cet entretien qu’il a accordé à Seneweb, M. Fall a aussi évoqué le débat sur le statut spécial de la ville sainte.



Le khalife des mourides a décidé de bannir la politique y compris le vote dans l’espace public de Touba. Quelles sont les conséquences de cette décision sur le processus déjà enclenché et sur la carte électorale ?



C’est une décision du saint homme, Khalife général des mourides de Touba, qui aura des conséquences sur l’organisation des élections. Touba est une grande agglomération qui concentre à peu près 600 bureaux de votes soit environ 300 000 à 360 000 électeurs qui vont être impactés. Si cette mesure vient à être appliquée, le taux de participation dans cette circonscription risque d’être très faible parce que beaucoup d’électeurs ne jugeront pas utile de se déplacer pour aller vers les nouveaux bureaux de vote qui seront installés certainement dans la périphérie du titre foncier de Touba. Cela peut être à Mbacké ou dans les localités environnantes. C’est des kilomètres qu’il faudra parcourir pour aller voter.



Certains, peut-être, jugeront utile de le faire parce que c’est un devoir citoyen. Mais d’autres jugeront que le jeu n’en vaut pas la chandelle donc n’iront pas voter. Les conséquences, c'est la faiblesse du taux de participation. Maintenant cela va poser des problèmes d’organisation à l’État qui organise les élections. Il va falloir identifier les lieux où il faut délocaliser les bureaux. La plupart des bureaux de vote étaient des abris provisoires. Il faudra donc installer de nouveaux abris. Il faudra faire une très grande campagne de communication pour informer les électeurs des changements intervenus et des nouveaux lieux de vote.



“L’État, dans la politesse, dans la courtoisie et la diplomatie, doit rencontrer le Khalife et échanger. Serigne Mountakha est un saint homme qui a à cœur les intérêts du Sénégal et qui est très ouvert”



Est-ce qu’il ne faudrait pas aussi changer les cartes d’électeurs ?



Ce n’est pas nécessaire d’éditer de nouvelles cartes parce que les bureaux ne changent pas, c’est le lieu de vote qui change. Par exemple, si à Touba mosquée il y avait 10 lieux de vote, on les délocalise à Mbacké, il faudra juste informer les électeurs de Touba mosquée qu’ils vont voter à Mbacké mais les bureaux ne changent pas. Ce sont des questions techniques sur lesquelles l’administration électorale va certainement réfléchir pour trouver des solutions. Au plan financier, il y aura des coûts.





C’est une situation nouvelle. Il appartiendra de mon point de vue à l’État, dans la politesse, dans la courtoisie et la diplomatie, de rencontrer le Khalife et d’échanger. Serigne Mountakha est un saint homme qui a à cœur les intérêts du Sénégal et qui est très ouvert. S’il est suffisamment informé des conséquences que cela peut avoir sur l’organisation des élections, je pense qu’il pourrait revenir sur cette mesure. Si la mesure est irréversible, il appartiendra à l’État et aux acteurs politiques de trouver une solution d’autant plus qu’on est en ce moment dans le dialogue. Il y a la commission du dialogue politique qui se réunit et est en train d’examiner certains points relatifs à ces élections, cette question pourrait être discutée pour voir quelle est la meilleure solution qui préserve les intérêts des électeurs qui ont quand-même un droit de vote.



“Il faut respecter le calendrier républicain"



D’un point de vue purement juridique, peut-on délocaliser l’électorat de toute une commune ?



Ce qu’on dit dans le code c’est qu’une fois la carte électorale est stabilisée, on ne peut plus y toucher. Il y a des délais, je pense que c’est un mois avant les élections, on ne peut plus toucher à la carte électorale. On n’en est pas encore là. Donc je pense qu’il est encore possible, si une solution n’est pas trouvée en accord avec le Khalife, de réfléchir sur cette question et de revoir la carte électorale.



Est-ce que cela pourrait être motif de report de l’élection présidentielle du 25 février 2024 ?



C'est un débat qu’il ne faut même pas soulever. Il faut faire les élections à date échue. Il faut respecter le calendrier républicain. Cela ne peut pas être un prétexte pour parler de report. C’est comme la semaine dernière lorsqu’on a parlé de fermeture des consulats, certains ont donné des points de vue en estimant que cela pourrait avoir des répercussions sur le processus électoral pour parler de report. On a vu le président du groupe parlementaire de BBY dire qu’il n’est pas contre un report.



Le problème ne se pose pas. Il faut organiser les élections. Le conseil constitutionnel a d’ailleurs réglé cette question. Lorsque le président de la République a voulu réduire son mandat, il s’en est ouvert au Conseil constitutionnel qui a donné une décision en disant qu’il ne pouvait pas réduire son mandat. Donc si on ne peut pas réduire, on ne peut pas non plus prolonger le mandat. Poser le problème en termes de report pour moi est inapproprié.



De toute façon on est aujourd’hui -sur la base des nouvelles inscriptions-, 7 millions d’électeurs. Même si par extraordinaire, l’ensemble des électeurs de Touba ne votaient pas, c’est à peu près 300 000 électeurs rapportés à 7 millions. Donc cela ne peut pas être motif de report. Les esprits ne doivent même pas effleurer cette idée de report.





“Si les autres cités religieuses décidaient de prendre des décisions pareilles, cela va être très difficile”