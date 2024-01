Interview avec Alassane Sakho, PDG de Kalimo Consulting Group

Alassane Sakho , PDG émérite de Kalimo Consulting Group, un acteur majeur de la promotion immobilière. Pourriez-vous nous parler de l'histoire et de la mission de Kalimo Consulting Group?









Kalimo Consulting Group a été créé en 2022 avec une claire orientation vers nos valeurs fondamentales de Transparence et Confiance. Notre mission principale est d'apporter satisfaction à nos clients en intervenant à toutes les étapes de la promotion immobilière. Nous avons à cœur de conseiller et d'accompagner les propriétaires de biens immobiliers, les aidant ainsi à rentabiliser au mieux leurs investissements. De manière équivalente, nous nous engageons à accompagner les acquéreurs tout au long de leur projet d'acquisition, en veillant à ce que les biens immobiliers sélectionnés répondent parfaitement à leurs besoins spécifiques. Au fil des années, notre engagement envers ces missions a renforcé notre position en tant qu'acteur majeur du secteur de la promotion immobilière, atteignant avec succès nos objectifs spécifiques.





Pouvez-vous détailler les domaines d'activité principaux de Kalimo Consulting Group dans le secteur immobilier?





Kalimo Consulting Group opère dans divers domaines, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment l'aménagement, le lotissement, la construction, et la réalisation de plans architecturaux 2D et 3D, ainsi que des plans béton armé. Toutefois, notre spécialité réside dans la vente, où nous excellons en tant que vendeurs de biens et services immobiliers. Nous assurons également la gestion de patrimoine et disposons d'un volet formation et communication.





En parlant de vente, comment Kalimo Consulting Group s'adapte-t-il aux évolutions et aux tendances du marché immobilier?





Nous restons à l'affût des évolutions du marché en utilisant des technologies de pointe, en analysant les tendances du secteur et en ajustant notre stratégie en conséquence. Notre agilité et notre capacité à innover nous permettent de rester compétitifs tout en répondant aux besoins changeants de nos clients.





Un aspect unique de Kalimo Consulting Group est son engagement dans des projets passionnants tels que la participation à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet?





Absolument, nous sommes très enthousiastes à propos de notre participation à la CAN 2024. Nous proposons aux Sénégalais un voyage de rêve, les prenant en charge depuis Dakar jusqu'à Abidjan et même jusqu'à Yamoussoukro. Notre objectif est de garantir une expérience exceptionnelle aux supporters tout en les accompagnant tout au long du parcours de l'équipe du Sénégal.