L'Agence italienne pour le commerce extérieur s'implante au Sénégal

Dans un élan significatif vers le renforcement des relations économiques entre l'Italie et le Sénégal, l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA) a ouvert son bureau à Dakar en janvier 2024. Entretien avec Alessandro Gerbino, Directeur de l'ITA à Dakar.



Que représente pour vous l’ouverture du bureau de l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA) au Sénégal ?





AG : c’est une étape significative dans notre engagement en Afrique, en particulier au Sénégal. L'ITA opère à l'échelle mondiale, avec 79 bureaux dans 65 pays, et cette nouvelle implantation témoigne de notre volonté de renforcer nos liens économiques avec le Sénégal et de soutenir le développement des entreprises italiennes dans la région.



Quels sont les objectifs de l'ITA au Sénégal ?





AG : tout d'abord, nous souhaitons être la porte d'entrée pour les entreprises sénégalaises qui souhaitent établir des relations commerciales avec des entreprises italiennes. Nous offrons une assistance pour participer à des salons, des événements en Italie, et pour découvrir le marché italien en vue d'y investir. En concentrant nos efforts sur des secteurs clés tels que les infrastructures, la construction, les énergies, et l'agro-industrie, nous voulons créer des opportunités tangibles de collaboration.



Pourquoi participer au SENCON, le salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure, du 8 au 10 février à Diamniadio ?





AG : le SENCON est une plateforme essentielle pour nous. Ce sera notre première activité au Sénégal. Nous y présenterons un pavillon mettant en avant l'excellence italienne dans des secteurs clés. C'est une occasion pour les entreprises sénégalaises d'explorer des opportunités commerciales, d'établir des partenariats, et de bénéficier de notre réseau mondial. Nous sommes ravis de contribuer au développement du secteur de la construction et de l'infrastructure au Sénégal.



En plus du pavillon de l'ITA, d'autres entreprises italiennes seront présentes au SENCON ?





AG : oui, une dizaine d'entreprises italiennes disposeront de stands pour présenter leurs produits, leurs services. Car nous voulons aussi promouvoir le « made in Italy », montrer nos expertises. Cela offre aux entreprises sénégalaises une opportunité unique de rencontrer directement des prestataires, fournisseurs, partenaires potentiels italiens qui pourraient leur être utiles.



Quelles sont les perspectives entre l'ITA et le Sénégal ?