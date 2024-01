Mbaye Hadj : « L’Afrique ne peut être confinée dans les énergies fossiles pour asseoir son essor économique »

Le tableau ci-après en donne le résumé :







Si toutes les énergies ( fossiles et renouvelables ) sont disponibles en Afrique , pour asseoir son développement en tenant compte de la préservation de l’environnement , l’Afrique devra éviter autant que possible d’exploiter les énergies présentant des émoticônes rouges ( énergies polluantes, faiblesse de production de masse W/m2 , énergies intermittentes ) et favoriser les énergies ( fossiles et renouvelables ) sans étiquettes rouges à savoir : le gaz et le nucléaire ( pour les énergies fossiles ) et l’hydraulique et la géothermie ( pour les énergies renouvelables ).





Il va s’en dire que l’énergie solaire est une énergie idéale pour les populations africaines rurales et éloignées des réseaux électriques interconnectés ( rappelons que plus de 600 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité dont une grande majorité vivent dans le rural ) ; mais aussi l’énergie solaire peut être utilisée dans les résidences urbaines pour faire baisser les factures d’électricité et pourquoi pas réinjecter dans le réseau électrique interconnecté le surplus d’électricité produit par les ménages africains. A titre d’information les ménages sud-Africains produisent plus de 4 000 MW d'électricité à partir du solaire ce qui représente presque 2 à 3 fois la capacité de production électrique totale d’un pays comme le Sénégal. L’Afrique n’a pas besoin qu’on lui donne de leçon à suivre ; il suffit qu’elle comprenne les véritables enjeux et son énorme potentiel et mette en place les conditions et mesures d’incitation pour la vulgarisation de cette forme d’auto production privée à partir du solaire par les ménages africains.



“L’Afrique est embarquée naïvement dans cette idéologie du développement durable”



Parlons à présent du rôle de la COP, une conférence où les participants échangent sur les stratégies de sauver la planète face au dérèglement climatique. Durant la COP 21, 195 pays se sont mis d’accord pour sauver la planète. Le réchauffement climatique devait au moins décroître après cet accord. Seulement, cinq années plus tard, aucun changement n’a été noté. Peut-on alors dire que cette Conférence des Parties n’avait pas sa raison d’être ?



L’Afrique est embarquée naïvement dans cette idéologie du développement durable. Elle a ratifié en 1992 la Convention Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique, l'UNFCCC qui stipule que tous les Etats doivent contribuer à la lutte contre le changement climatique (même s’il y a une différenciation en termes de responsabilité de pollution). Depuis 1995 (bientôt 30 ans !) les COP se tiennent. Celle de Paris a été la plus marquante au cours de laquelle, dans l’euphorie, les Nations Unies ont adopté l’accord de Paris en 2015 (COP 21) pour sauver la planète. La désillusion est totale vu l’évolution de la température de la planète. Loin des 40 % de baisse de l’usage des énergies fossiles, les pollueurs ne réalisent à peine que 2% de réduction.



En fait, les Etats s’accrochent à leurs intérêts économiques au détriment de la protection de l’environnement. En clair, c’est comme si l’urgence climatique attendra encore face aux intérêts exclusivement économiques.



30 ans qu’on organise des COP n’ont pas apporté des solutions à la planète. Les promesses, discours et sourires hypocrites des riches laissent place à la désolation et à l’aggravation de la situation du réchauffement climatique de la planète après chaque COP.



La Conférence des Parties a-t-elle sa raison d’être ? Clairement non si les droits des pays africains à amorcer et pérenniser leur développement économique continuent encore d’être marginalisés , traités avec condescendance au cours de cette Conférence. L’Afrique doit le comprendre.



L’idéologie de la décroissance alimente littéralement les débats intellectuels en Europe. A votre avis, serait-elle bénéfique à l’Afrique ?



La décroissance alimente effectivement certains débats. A mon avis ce débat est un faux débat car les intérêts des Etats seront toujours dominants et imposeront la direction à suivre. Un exemple typique est l’état d’esprit des majors qui font des bénéfices astronomiques : tant qu’il y aura de la demande mondiale en matière d’énergie, ils continueront à développer des projets d’énergies fossiles pour satisfaire la demande. On ne peut être plus clair.



J’ai abordé dans le chapitre 8 : l’Afrique dupée : les énergies fossiles, carburant irremplaçable pour l’économie ou j’explique la place et les tendances d’usage des énergies.



En somme, voilà ce que semblent réellement dire les riches : «?Faites ce que je dis (pour sauver la planète) et non pas ce que j’ai fait (pour me développer)?»)?» … L’Afrique doit-elle les suivre?? Evidemment non.



Au demeurant, la tendance lourde d’usage des énergies est donnée par les projections de consommation mondiale des différentes énergies (source EIA).