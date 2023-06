Perturbation dans la fourniture d’eau à Bignona : La Directeur territorial de Sen’Eau apporte des précisions et des solutions

Depuis samedi plusieurs quartiers phares de la Commune de Bignona ne sont pas desservis en eau. La ressource précieuse ne coule pas des robinets, d’autres quartiers sont soumis à une baisse de pression. Les perturbations dans la distribution de cette ressource précieuse s’expliquent par la panne du forage F5. C’est ce qui est ressorti d’un entretien avec le Directeur Territorial de Sen’Eau Ziguinchor, Tamboulou Cissé. En plus de cela, il y a les coupures de courant consécutives aux violents vents ayant accompagné les fortes précipitations enregistrées dans la zone.



Depuis samedi, une perturbation dans la distribution de l'eau est notée dans beaucoup de quartiers de Bignona. Peut-on savoir pourquoi ?



Les perturbations que nous avons connues, ce week-end, sont dues à des intempéries, notamment aux rafales de vent accompagnées de pluie dans la ville et à l’instabilité du courant électrique durant presque toute la nuit. Ces deux phénomènes ont provoqué l’arrêt du forage F5 de Bignona d’un débit moyen de 34 m3/h soit 27% de la production des 03 forages qui alimentent la commune : 129 m3/h au total.



En plus de cela, nous avons aussi été confrontés, le lendemain, à une fuite sur l’une des conduites principales de la ville, vers le Lycée agricole, causée par les travaux d’une entreprise de voiries perturbant ainsi la desserte à Manguilène (Plateau, Médina- Plateau, HLM) et Tenghory Piste.



À quand pensez-vous que la situation va revenir à la normale ?



Les perturbations concernent les quartiers précités. Ils sont essentiellement alimentés à la fois par le forage F5 et la conduite cassée.



Le forage a été remis en service une première fois avant d’être arrêté à nouveau. Mais nous avons pu le redémarrer le même jour vers 20 heures.



La situation était revenue progressivement à la normale, depuis mais avec les perturbations électriques qui sont intervenues juste une heure après la remise en service, cela a encore occasionné un nouveau dysfonctionnement du forage F5 avec des défauts de fréquence (des arrêts et redémarrages).



Toutefois, l’intervention de nos équipes a permis un retour à la normale à Tenghory Piste depuis le lundi 19 juin à 16 heures et à Manguilène avec une présence d’eau effective aux HLM et sur les points bas de Médina- Plateau, et une faible pression à un manque d’eau localisé sur la partie haute de Médina- Plateau.



Justement ces perturbations de la distribution sont assez fréquentes au niveau de ces quartiers qui vivent cette situation. Qu’est-ce qui peut l’expliquer ?



Ces quartiers font partie de la zone déficitaire de la commune de Bignona en raison de leur topographie (parties hautes) où l’on note des baisses de pressions dues à un manque d’eau pendant la journée. Il s’agit de Manguilène, Kadiamor, Bassène, Château d’Eau et Tenghory Piste.



Après cet épisode, peut-on s'attendre à une forte amélioration de la distribution de l'eau de ces quartiers ?



La réalisation du nouveau forage à Bignona par la SONES apportera une amélioration dans la desserte en eau de la commune. Toutefois, il est à noter que nous sommes actuellement en période de pointe de consommations d’eau caractérisée par la chaleur donc des besoins en eau plus accrus et des perturbations électriques plus accentuées à cause des vents forts accompagnant les pluies, tonnerre et foudre.



Par ailleurs, nous précisons aussi que pour toutes les perturbations, comme c’est le cas pour cette dernière, nous informons les autorités, les délégués de quartier et les clients sensibles.