Pr Claude Lishou (UCAD) : « Il y a plus d’étudiants connectés que d’étudiants présents dans les salles de cours en présentiel »

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et la Société nationale des télécommunications du Sénégal (SONATEL) ont signé, vendredi 14 juillet 2023, une convention de partenariat afin d’offrir de la connexion gratuite aux étudiants et enseignants pour l’accès aux ressources numériques. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège social de la SONATEL, en présence d'une délégation conduite par le Pr Ndiack Fall, Directeur de la coopération de l'UCAD. Dans cet entretien, le Directeur de l'Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD, créé en 2023), Claude LISHOU, Professeur titulaire à l’ESP, explique l’importance de ce partenariat, tout en revenant en détail sur l’enseignement à distance à l’UCAD.





L'enseignement se fait actuellement en ligne à l'UCAD, expliquez-nous comment ça se passe du côté des enseignants et des étudiants ?





Le Conseil académique a acté la décision de fermeture de l’UCAD face aux évènements sociopolitiques malheureux ayant entraîné une insécurité des biens et des personnes, l’impossibilité d’accès aux amphithéâtres, l’arrêt des prestations du Centre des œuvres.





L’usage de la formation à distance s’est imposé à l’unanimité comme unique alternative, afin de terminer l'année universitaire, car l’ensemble des parties était d'accord qu’une année blanche n’était pas envisageable. À leur tour, les Conseils d'établissement (Facultés, Instituts et Grandes Écoles) ont adapté la décision du Conseil académique de l'Université avec des stratégies propres de mise en œuvre, conformément à la délibération du conseil académique.





En réalité, l’UCAD a réactivé la stratégie qui était mise en œuvre lors de la crise de la Covid-19. Cette stratégie, jamais interrompue, mais enrichie à travers les recommandations opérationnelles du Comité d’Orientation de la Stratégie du Numérique de l’UCAD, mis en place en 2021 par le Rectorat, a doté l’Institution de tous les outils juridiques, techno pédagogiques et académiques pour un déploiement à grande échelle, de formations multimodales.





L’UCAD est depuis lors dans l'hybridation (mélange du présentiel et du virtuel) de ses enseignements. Créé en 2023 en conformité avec la vision du Recteur Ahmadou Aly MBAYE, l'Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD) propose un portail de la formation ouverte et à distance à l'UCAD en regroupant les plateformes des établissements, mais aussi les plateformes transversales pour la mise en œuvre d’une stratégie de mutualisation, d’une politique coordonnée de la diffusion des enseignements dans un environnement d’une massification toujours croissante de l’effectif des étudiants et des offres diplômantes ou certifiantes courtes.





L’ISFAD s’adosse sur les trois piliers du LMD en étroite collaboration avec les établissements: mutualisation des ressources pédagogiques, mutualisation des ressources humaines et mutualisation des moyens financiers.





En ce qui concerne la mutualisation des ressources pédagogiques, il s'agit de faire en sorte que des cours soient conçus pour servir plusieurs établissements en tronc commun. Exemple : un même cours d'Anglais ou de Mathématiques en Licence 1 ou tout ce qui peut représenter un socle commun de compétences.





La mutualisation des ressources humaines devrait conduire un professeur d'Anglais de la Faculté des lettres à enseigner sa discipline au profit des étudiants des autres établissements.





Est-ce que des mesures d'accompagnement ont été prises pour les étudiants et enseignants ?





Depuis l’avènement de la COVID-19, l’UCAD n'a eu cesse de peaufiner sa stratégie numérique pour les enseignements. Un comité d’experts a travaillé sur l'hybridation et la bimodalité avec un référentiel qui a été validé. En conséquence, en matière d'accompagnement, chaque faculté dispose de sa plateforme de formation à distance et l'ensemble des étudiants à partir de leur numéro d’inscription dispose d'un compte pour accéder aux différentes ressources pédagogiques contenues dans ces plateformes mais accéder aux liens de visioconférences. L’acquisition de ce dernier permet d’assurer les cours magistraux en télé-enseignement. Une formation à distance de qualité comporte deux aspects : les ressources pédagogiques dans une plateforme et l'accompagnement de l'enseignant en classe virtuelle sous forme de télé enseignement. L’UCAD avait déjà pris le devant en dotant les établissements de plateformes, de guides de prise en main, d’ateliers récurrents de renforcement de capacités pour tout le personnel enseignant. L'ensemble des cours sont scénarisés afin d’offrir des formations de qualité.





Les activités asynchrones sont priorisées dans notre stratégie pour minimiser l’impact de l’accès à internet réservé uniquement à l’interactivité de la visioconférence. Ainsi, certaines questions des étudiants, des exercices de groupe, et des devoirs peuvent être déposés dans un forum. Chaque cours dispose d’un dossier contenant tous les fichiers des ressources scénarisées. Cela permet à l'étudiant de télécharger en moins de 10 minutes toutes les ressources du cours en une seule fois et à les consulter hors connexion (offline). Ainsi, il peut étudier ses cours, faire ses exercices et se connecter sur internet uniquement pour déposer ses devoirs ou en cas de besoin d'interactivité (écouter l'enseignant, poser des questions d'éclaircissement en direct, exposer ses travaux de groupe ou individuel face à l'enseignant.





L'UCAD vient de signer un partenariat avec Sonatel pour un pass gratuit pour les étudiants et enseignants. Qu'est-ce que ça peut changer ?





La signature du partenariat avec la SONTAEL revêt un caractère important dans la réussite de la stratégie de formation à distance de l'Université Cheikh Anta Diop. En effet, par cette convention, les étudiants peuvent maintenant accéder gratuitement à l'ensemble des ressources (hors vidéo) sur les plateformes de formation à distance de leur établissement. À partir du 17 juillet, tous les étudiants et le personnel de l’UCAD disposant d'une carte SIM Orange peuvent paramétrer la souscription du « pass solidaire ». En sus, Orange offre 1Go renouvelable dès épuisement. Cette convention valable jusqu’au 30 octobre, qui constitue une véritable mesure d'accompagnement, pourrait être renouvelée après évaluation des deux parties





Rappelons aussi que l’UCAD avait signé en 2022 avec Free (2ème opérateur de télécommunications) une convention qui permet un accès gratuit à l'ensemble des plateformes de FAD avec une dotation mensuelle de 5Go. De plus, Free a mis en place des tarifs négociés pour l’acquisition de tablettes.





En ce qui concerne l’accès à internet, la couverture de la population est de 99% en 3G et 95% en 4G (source SONATEL). La couverture du territoire est supérieure à 90% avec l’ensemble des opérateurs. Nous pouvons alors conclure que l'écrasante majorité de nos étudiants, où qu'ils soient, dispose d’un accès à l'internet notamment à travers leur téléphone mobile, puisque nous avions opté pour l’utilisation de smartphones comme équipement de base, en toute mobilité, pour suivre les cours magistraux en télé-enseignement et participer aux activités de tutorat en ligne.





Malheureusement, il reste un pourcentage faible du territoire en zone blanche qui n'est pas couvert. Ce type de zone qui existe en Europe et en Amérique, n’est pas une spécificité au Sénégal. Dans ce cas, nous avons demandé que les étudiants puissent nous alerter afin qu'on les redirige vers les capitales départementales ou communales, voire vers des institutions publiques proches de leur localité qui sont prêtes à appuyer l’UCAD à la demande. Ainsi, ils peuvent participer aux activités synchrones, mais aussi, télécharger en une fois toutes les ressources pédagogiques du semestre.





Nous avons pu observer qu’un certain nombre d'étudiants se connectait pour télécharger les ressources pédagogiques et les transférer à tous leurs camarades via WhatsApp ou d’autres canaux numériques. Aussi, des enregistrements vidéo des cours suivis circulent dans la communauté estudiantine, réalisés par eux et pour eux dans le but de suivre le cours en différé. Cela témoigne d’une ingéniosité des étudiants à s’approprier à travers des usages inédits, les atouts de leur réussite dans l'enseignement supérieur dans une ambiance solidaire.





Il y a beaucoup d'interrogations sur les TD et les TP. Quelles sont les solutions ?





Les TD et TP sont très importants dans l’atteinte des objectifs fixés à chaque cours. Une idée répandue considère que la dextérité ne s’acquiert pas à partir d'activités en ligne. En réalité, l'aéronautique et le nucléaire ont écrit les lettres d'or en ce qui concerne les travaux pratiques en ligne. La commande des centrales nucléaires et la formation des pilotes de ligne se font essentiellement à l’aide de simulateurs.





Les Amicales avaient menacé de boycotter. D'après ce que vous avez observé, est-ce que les étudiants suivent les cours ?





Nos statistiques montrent qu’il y a plus d’étudiants connectés que d’étudiants présents dans les salles de cours en présentiel. C’est donc dire que l’écrasante majorité des étudiants suivent les cours en ligne et certains établissements ont même fini leurs évaluations en ligne et sont en passe de proclamer leurs résultats.





Ceci dit, la gouvernance de l’UCAD s’appuie sur un dialogue permanent avec les représentants des amicales afin d’amplifier la sensibilisation pour ramener les étudiants encore sous informés à comprendre les enjeux et le bien-fondé de la décision qui a été prise de basculer conjoncturellement en FAD.