Raïssa Bindia, Présidente de Kédougou Children, partage sa passion pour le bien-être des enfants défavorisés

Découvrez l'engagement inspirant de Raïssa Bindia, présidente fondatrice de Kédougou CHILDREN, une association humanitaire dédiée à apporter espoir et sourire aux enfants vulnérables de Kédougou. Dans cet entretien, plongez dans la vision passionnée de Raïssa, son parcours, les projets en cours et les défis à relever pour concrétiser une initiative philanthropique visant à transformer positivement la vie des plus jeunes.





Pourriez-vous partager des informations sur l'initiative "Kédougou Children" ?





Raïssa Bindia : "Kédougou CHILDREN est une association humanitaire créée depuis la Tabaski 2022. Notre mission est d'aider les enfants en difficulté, y compris ceux en situation de handicap. Nous intervenons activement dans les trois départements de Kédougou (Kédougou, Saraya, Salémata) avec des programmes variés, allant de la rentrée scolaire à des événements spéciaux comme Noël, en passant par des distributions de kits alimentaires pour la Korité. Notre objectif est de redonner le sourire et l'espoir aux enfants vulnérables, avec l'équité pour tous comme notre leitmotiv et "Bien-être pour tous - le sourire d'un enfant - le reflet d'un bel avenir" comme slogan."





Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à créer ce projet ?





Raïssa Bindia : "Nous vivons dans un monde où l'individualisme est souvent la norme. Mon attachement particulier à cette cause remonte à mon enfance, et avant la création de cette association, j'ai toujours œuvré dans le social à titre individuel. Aider les autres me rend heureuse, et je ressens une responsabilité envers ceux qui sont défavorisés. Mon but est de contribuer à rendre le monde meilleur, en particulier pour les enfants qui ont besoin d'intégration et de protection."





Pouvez-vous détailler la vision qui guide votre action ?





Raïssa Bindia : "Dans les cinq prochaines années, notre vision est ambitieuse. Nous envisageons la création d'un grand centre d'accueil pour les enfants, comprenant des logements, des salles de classe, des aires de jeux et un centre de formation pour les différentes filières de métiers."





Pourriez-vous nous parler des projets actuellement en cours ?





Raïssa Bindia : "Nos projets actuels couvrent divers secteurs. Dans l'éducation, nous nous engageons à inscrire davantage d'enfants à l'école et à lutter contre des problématiques telles que l'abandon des filles, le mariage précoce et la traite sexuelle des enfants. Sur le plan social, nos actions incluent des dons de vêtements, de denrées alimentaires et de jouets. En matière de santé, nous recherchons des partenariats pour offrir des soins et des consultations gratuits, ainsi que des équipements comme des fauteuils roulants et des béquilles. Nous sommes également déterminés à garantir l'accès à l'eau potable pour prévenir les maladies."





Disposez-vous de soutiens pour mener à bien ce projet philanthropique ?





Raïssa Bindia : "Je tiens à exprimer ma gratitude envers la société minière Sabodala Gold Opération, qui est actuellement notre unique soutien financier. Cependant, nous lançons un appel urgent à toutes les personnes de bonne volonté, aux entreprises, aux partenaires, et particulièrement au président de la République et à la première dame, pour venir renforcer notre action. Kédougou, en raison de son éloignement, est peu connue, mais notre impact positif sur la vie de ces enfants mérite d'être soutenu."