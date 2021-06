Elle envoie ses photos nues pour un Iphone 11 et une invitation en France

Une rocambolesque affaire de sextape a été jugée, hier, au tribunal des flagrants délits de Dakar.



Pour une invitation en France et un Iphone 11, A. W. avait envoyé ses photos nues à son amant, A. Barry, établi au pays de Marianne.



Selon le quotidien L'Observateur qui donne l'information, son copin et un de ses amis, A. Tall, ont été condamnés à un mois avec sursis.



D'après le récit du journal, Barry avait transféré les photos nues à son ami A. Tall basé au Sénégal.



En possession desdites photos, ce dernier a contacté la fille pour lui faire des avances. Mais, il a essuyé une réponse négative.



N'étant pas satisfait, il envoyé ses photos intimes à la fille avant de la convier à un tête à tête à Ouakam. Ce que la fille a accepté.



Une fois sur place, A. Tall lui proposé une partie de jambes en l'air pour effacer définitivement les photos embarrassantes.



Malgré la pression, la fille A. W., qui a tout simplement refusé de donner suite au chantage de A. Tall, finit par porter plainte.



Sur ce, A. Tall et M. Sy ont été arrêtés pour association de malfaiteurs et collecte de données à caractère personnel.