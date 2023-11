L’étudiante vole l’argent des comptes Sgbs, Wave et Om de sa tante aveugle pour éviter la publication de ses nudes

Pour ne pas se retrouver, nue, sur la toile, l’étudiante de vingt un (21) ans a vidé le compte de sa tante. Elle dit avoir remis l’argent à Abdoulaye, le cousin de son petit ami, qui la faisait chanter.





Binetou Wahab Faye n’aurait jamais imaginé que le coup de poignard serait asséné par sa propre nièce. Son homonyme, en qui elle avait une confiance aveugle. Pourtant, la demoiselle de vingt un (21) lui a infligé une baffe qu’elle n’est pas prête d’oublier. Son compte bancaire s’est vidé sans qu’elle n’ait fait le moindre retrait. La dame, qui n’a rien vu venir, a juste senti le poids de la massue quand elle a constaté que ses comptes à la Sgbs, à Wave et Orange money ont été débités des sommes de deux millions cinquante mille Francs Cfa (2. 050.000) Francs Cfa de quatre cent mille (400.000), entre autres sommes. La dame n’en revenait pas. Elle qui, devenue aveugle, a demandé à sa banque une procuration au nom de sa nièce pour qu’elle puisse l’aider à faire certains retraits et dépôts d’argent, s’est faite avoir.





La voleuse, cette fille qu’elle a élevé depuis toute petite, dit avoir retiré ses sommes car étant victime de chantage. Le chauffeur, Abdoulaye Melo Sambe, vingt sept (27) ans, détenait ses vidéos obscènes. Avec ces images, il l’a menacé, explique-t-elle aux enquêteurs de la Section de Recherches (Sr) de la Gendarmerie de Colobane. Qui, l’enquête bouclée, ont déféré la jeune fille et son maître chanteur au parquet du Procureur de la République (Pr), Abdou Karim Diop. Ils sont poursuivis pour abus de confiance et obtention d'avantages indus.





L’étudiante bloque le numéro de la gestionnaire de compte de sa tante (aveugle)









« Elle m’a envoyé une vidéo où elle était nue. Je l’ai envoyé à mon collègue »





Lors de l’enquête, la partie civile explique comment la jeune fille a réussi à masquer son manège. Audacieuse, l’étudiante a pris le téléphone de sa tante et a bloqué le numéro de téléphone de la gestionnaire de compte de cette dernière. Un stratagème visant à masquer toute alerte. Ce péché, la mise en cause l’avoue sans détour. Elle s’explique. Ablaye détenait, selon elle, ses images obscènes et la faisait chanter avec. Une accusation rejetée par le chauffeur qui jure ne l’avoir jamais menacé. Ni fait chanter ! Le bonhomme renverse la situation en faisant de la jeune fille, la méchante de l’histoire. Elle lui a, précise-t-il, volontairement envoyé lesdites images obscènes. «Je ne l’ai jamais enregistré. Par contre, le 12 octobre 2023, elle m’a envoyé une vidéo où elle était nue. Je l’ai sauvegardé. Et je l’ai envoyé à mon collègue » ajoute-il. Quid de l’argent ? « Elle m’a envoyé vingt mille (20. 000) Francs Cfa. Elle m’a aussi acheté une paire de chaussures et des habits comme cadeau d’anniversaire… » Toujours dans les dénégations, Ablaye balance que la fille lui faisait la cour. « Elle voulait que l’on soit en couple. Elle m’envoyait des vidéos sexy. » Et s’il les a conservées c’était, argue-t-il, pour avoir des preuves si jamais son cousin était au courant.





« Il a téléchargé la vidéo que j’avais envoyé à mon petit ami et m’a fait chanter avec »





L’étudiante le dément. « Ce n’est pas vrai. C’est lui qui a récupéré les images. Mon téléphone était en panne et je le lui ai remis pour qu’il le donne à mon petit ami qui devait le réparer. Il en a profité pour soutirer les vidéos que j’avais envoyées à mon copain. Après, il a commencé à me faire chanter. Il a menacé de tout divulguer. On s’est donné rendez-vous sur la corniche, je lui ai donné huit cent mille (800. 000) et six cent mille (600. 000) Francs Cfa. L’enquête révèle aussi que la fille invitait le garçon à des sorties, au restaurant et c’est elle qui payait l'addition et le transport du jeune homme. Et quand elle a eu son baccalauréat, elle a retiré six cent mille (600.000) Francs Cfa dans le compte de sa tante pour festoyer avec lui.





Elle dit aussi avoir remis de l’argent à un certain Badara Sall, qui menaçait de publier sa vidéo. Son petit ami, Ousmane Sow, entendu comme témoin, confie que sa chérie lui a, une fois, offert la somme de cinquante mille (50. 000) Francs Cfa pour ses besoins personnels. La partie civile dit avoir perdu la somme de deux millions sept cent cinquante mille (2.750. 000) Francs Cfa.