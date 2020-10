Mariage homosexuel à Mermoz : Les terrifiantes révélations de l'enquête

Libération fait de nouvelles révélations sur le mariage homosexuel célébré à Mermoz. En effet, l’enquête a dévoilé des indices graves et concordantes contre les mis en cause.Au-delà des preuves matérielles, il ressort des auditions des 25 homosexuels que plusieurs «couples» ainsi que des célibataires étaient invités par les deux «jeunes mariés» qui avaient décidé de s’unir pour le meilleur et pour le pire.Plusieurs «couples» avaient prévu de dormir dans l’appartement privé que le «couple» gay avait loué pour la circonstance. D’où les produits lubrifiants et 50 préservatifs retrouvés sur place.