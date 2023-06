Mort d'un directeur d'école après la mise en examen d'un enseignant pour agressions sexuelles

Le directeur d'un établissement catholique a été retrouvé mort peu de temps après l'annonce de la mise en examen d'un de ses enseignants pour agressions sexuelles.



Le directeur d'un établissement catholique privé de Bordeaux, dont l'un des enseignants avait été mis examen vendredi 23 juin pour agressions sexuelles, est mort ce lundi, a annoncé le rectorat, sans préciser la cause de sa mort. «Suite au décès du directeur de l'école Saint-Genès La Salle de Bordeaux, le rectorat de l'académie de Bordeaux apporte tout son soutien à sa famille, à la communauté scolaire et aux élèves», indique un communiqué de presse.



Sa mort survient quelques jours après l'interpellation d'un instituteur de cet établissement catholique prisé de la ville, pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, voyeurisme sur mineur et détention d'images pédopornographiques, comme l'indiquait le parquet dimanche au Figaro, confirmant une information de Sud-Ouest.





Filmés sous la douche



C'est lors d'une classe découverte «littoral» sur le bassin d'Arcachon, à Andernos-les-Bains, à laquelle participaient trois classes de CM2 de l'ensemble scolaire privé Saint-Genès La Salle, que certains faits ont été dénoncés. Quatre élèves avaient alors alerté une maman accompagnatrice que cet enseignant «les avaient filmées sous la douche en passant son téléphone portable sous la porte des cabines individuelles», a indiqué la procureure de la République adjointe de Bordeaux, Rachel Bray.



Le lendemain, le chef d'établissement signalait au parquet de Bordeaux des faits de voyeurisme aggravés et mettait en cause cet enseignant titulaire. Professeur de CM1, il remplaçait alors une collègue, selon Sud Ouest.