Pour un bol de riz, le mari, sa femme et leur bébé atterrissent devant le juge

Faudrait le voir pour y croire. La dame Codou Faye et son mari se sont retrouvés derrière les barreaux pour une banale affaire de bol de riz. A en croire le quotidien Source A dans sa livraison du jour, « la famille Kébé était en train de prendre le repas » quand une dispute éclate entre Codou Faye et Awa Kébé. Cette dernière accuse sa belle-sœur d’avoir « bousculé sa main dans le bol ».S’en suit une bagarre qui amène Awa Kébé à une «incapacité temporaire de travail de 07 jours ». Avec son certificat médical, la victime porte plainte pour coups et blessures volontaires contre Codou Faye et pour vol contre le mari de son bourreau.Devant le juge, la belle-mère des deux, appelée à témoigner, affirme que Awa Kébé avait l’habitude de provoquer Codou Faye. En outre, elle précise que son fils était absent au moment des faits.Le procureur quant à lui « a estimé que Codou Faye et Awa Kébé devaient se retrouver devant le juge pour une affaire beaucoup plus sérieuse ». Il a par ailleurs demandé au juge « de relaxer le prévenu Mballo Kébé au bénéfice du doute » et a « requis 02 mois de prison ferme contre la prévenue Codou Faye ».Le délibéré est attendu jeudi prochain.