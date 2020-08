Prison Cap Manuel : Le policier cambrioleur aux Allées du Centenaire tente de s'évader

Selon Libération, le policier radié Mohamed Gassama, déclaré comme le cerveau du gang qui a cambriolé le magasin d'un Chinois aux Allées du Centenaire, a encore tenté de s'évader de la prison de Cap Manuel avec son complice Adama Diouf détenu pour détention de chanvre indien. N'eût été la vigilance des gardes pénitentiaires, leur coup allait réussir. Les faits remontent au 09 août dernier.







En effet, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et vu le nombre pléthorique de détenus, les surveillants ouvrent les chambres pour permettre aux détenus de se promener et d'aérer les cellules. Sur ce, les gardes commencent par la première chambre pour une durée de deux heures, ils font pareillement pour la deuxième et ainsi de suite.





Sur ces entrefaites, un bruit bizarre a alerté les gardes pénitentiaires qui ont procédé à la vérification et au contrôle. Ils ont surpris Mohamed Gassama et Adama Diouf en train de s'évader en escaladant le mur à l'aide des poubelles, qu'ils avaient superposé. Mais ils n'ont pas eu le temps de commettre leur forfait, avant d'être maîtrisés par les gardes.