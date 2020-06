Saly : Une suissesse se fait voler plus de 5 millions CFA par une bande de malfrats sénégalais

I. Diouf, I. Diène et leurs trois acolytes ont été arrêté pour vol et association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée de banque, complicité de vol, et escroquerie par la brigade de la gendarmerie de Saly.





Ils ont volé le chéquier d'une suissesse et ont réussi à retirer la rondelette somme de 5.700.000f CFA sur son compte. Ils auraient contraints Abdou Aziz à faire main basse sur le chéquier de sa belle-mère. Ensuite, ils sont parvenus à retirer en trois tranches 5.700.000f CFA, avec l'aide d'un couple mixte (une Malgache et un Français). Après leur forfait, ils sont allés aux Almadies pour faire leur bamboula qui n'aura pas duré longtemps, car ayant été mis aux arrêts par la gendarmerie.