Sextape : Deux filles partagent la "vidéo compromettante" de leur amie

Une vidéo montrant un homme et une fille dans une position compromettante, fait grand bruit au quartier Mbour Sérère.



Tout est parti d’une plainte déposée par S.R sur la table du chef de service du commissariat central de Mbour. La plaignante a confié que F.Dione, M.L.Diop et C.Fall ont tenté de ternir son image dans leur quartier.



"Elles ont partagé une vidéo compromettante d'une fille qui me ressemble. Le trio a fait le tour du quartier pour dire que c'est ma sextape qui a fuité", a déclaré S.R, selon des sources de Seneweb.



La victime a traîné en justice ses trois amies pour diffusion de données à caractère pornographique et diffamation.



Les trois mises en cause ont toutes déférés à la convocation du commissaire Bara Niang.



Interrogée, M.L.Diop a déclaré que son petit ami établi en Europe lui a envoyé la vidéo intime de S.R, via l'application WhatsApp.



L'élève âgée d’une de 20 ans a avoué avoir partagé la sextape avec son autre amie F.Dione. Cette dernière a transféré, à son tour, ladite vidéo à C.Fall membre du même groupe.



Cette dernière a effacé la sextape de son téléphone après l'avoir regardé. C'est pour cela qu'elle a été libérée après son interrogatoire.



Les deux filles ayant partagé la supposée vidéo obscène de leur amie, ont, quant à elles, été placées en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Mbour pour diffusion de données à caractère pornographique et diffamation.



Au terme de l'enquête, le duo incriminé a été présenté au procureur.