Un commerçant se tape la deuxième femme de son "ami" agent forestier

Il espérait sans doute un retour plus heureux.



En arrivant chez lui plus tôt que prévu après une visite chez sa première épouse, l’agent forestier a surpris sa deuxième femme avec son "ami" commerçant bien couvert dans son lit conjugal.



Les faits ont eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche à Tambacounda, plus précisément au quartier Gourel Amath.



Devant chez lui, le mari gare son véhicule.



Sa femme entend le bruit assourdissant depuis sa chambre où elle se la coule douce avec son amant.



Prise de panique, relate L’Observateur, elle sort toute nue pour ouvrir la porte à son mari et lui dit : «tu es bien arrivé.»



L’époux lui répond et entre dans la chambre où il trouve son ami entièrement couvert sur le lit.



Il interpelle sa femme qui lui rétorque qu’il s’agit de sa mère qui lui tient compagnie à son absence.



Dubitatif, le mari arrache la couverture. Il découvre qu’il s’agit de son "ami" commerçant M. D.



Ce dernier, affolé, lui assène un violent coup pour s’enfuir.



Après une course poursuite, le commerçant est rattrapé puis conduit nu à la police.



L’épouse infidèle a été placée en garde à vue pour adultère et le commerçant pour complicité dudit délit.



Déférés au parquet, ils ont été par la suite libérés.