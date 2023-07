Une Américaine tente de faire appel à un tueur à gages pour tuer son fils de 3 ans

Une jeune femme de 18 ans vient d’être placée en garde à vue à Miami pour avoir essayé d’engager un tueur à gages pour tuer son fils de trois ans.





Une mère indigne. Le mot est faible pour qualifier Jazmin Paez, 18 ans, placée en détention après avoir été accusée de chercher un tueur à gages pour éliminer son enfant de trois ans à Miami, rapportent plusieurs médias américains dont NBC South Florida.





Après avoir fait des recherches sur Internet, la jeune femme a trouvé son bonheur avec un site de recrutement d’assassins. Manque de chance pour elle, il s’agissait d’un faux site Internet de tueur à gages créé par Robert Innes, un homme qui a pour but d’identifier et d’empêcher les personnes mal intentionnées d’éliminer leurs cibles.

S’il reçoit des tas de demande chaque jour, celle-ci lui semblait trop précise et urgente pour être anodine. L’homme au faux site web s’est donc empressé de contacter les autorités mardi pour les avertir du plan machiavélique de la jeune mère de famille.





Après avoir insisté auprès de la police de Miami, qui ne croyait pas à son histoire, Robert Innes leur a fourni une photo du petit garçon ainsi que son adresse pour les aider.





Ses motivations inconnues





La police a tracé l’adresse IP de l’ordinateur qui a été utilisé pour faire cette demande et s’est aperçu qu’elle correspondait bien à celle de la jeune femme. Les agents se sont donc rendus au domicile de la jeune femme et sont tombés sur la grand-mère, avec qui ils ont échangé, et l’enfant, sain et sauf.





Ils ont par la suite interpellé sa mère avec un plan bien ficelé. Ils se sont fait passer pour des tueurs à gages, ont échangé avec la suspecte qui est tombée dans leur piège et a accepté de payer 3 000 dollars pour faire tuer son fils, avant ce jeudi 20 juillet.