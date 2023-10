Après un tour en mer, des migrants en partance pour l’Espagne débarqués à…Ngor

Des candidats à l'émigration irrégulière ont vu leur rêve brisé en mille morceaux. Après avoir pris départ pour rallier l'Espagne, des convoyeurs ont fait un tour dans la mer, puis débarqué leurs clients au niveau des côtes de Ngor sous prétexte qu'ils sont arrivés à destination, selon des sources de Seneweb.







Après avoir roulé dans la farine ces migrants de différentes nationalités, les trois organisateurs de ce périple ont tout bonnement disparu dans la nature.





La BR de Faidherbe démantèle le réseau qui avait arnaqué ces candidats





Les éléments de la Brigade de Recherches (BR) de Dakar/Faidherbe ont réussi à mettre la main sur deux membres de cette bande. Le troisième convoyeur P.M.D a pris la fuite lorsqu'il a senti la présence des gendarmes.





Le trio incriminé avait convoyé dans un premier temps une pirogue contenant des candidats à l'émigration clandestine. Ces derniers avaient payé individuellement des sommes comprises entre 400.000 et 600.000 f cfa.





Les hommes du Major Babacar Ndiaye, commandant de la BR de Faidherbe, ont infiltré le réseau de trafic migrants, au moment où P.M.Diouf, S.Diaw et P.M.D tentaient de convoyer une autre pirogue en Europe. Cette mission s'est révélée fructueuse. Et pour cause, les gendarmes ont procédé à l’arrestation de deux des mis en cause.





Déférés au terme de l'enquête pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie, P.M.Diouf et S.Diaw ont été inculpés puis placés sous mandat de dépôt, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Le fugitif est activement recherché.