VOICI LE SIGNE ASTROLOGIQUE LE MOINS BAVARD

Ce signe de Terre n’est pas du genre à discuter pendant des heures, contrairement aux Gémeaux, le signe le plus bavard du Zodiaque.





Parler à tort et à travers n’est pas dans ses habitudes. Solitaire et réservé, le Capricorne est le signe le moins bavard du Zodiaque, affirme l’astro love coach Nathalie Marcot.





En effet, ce signe de Terre «n’est pas très expansif». Il déteste monopoliser la parole et «les conversations futiles». Le Capricorne est un signe «introverti». S’il prend la parole, c’est qu’il y a une bonne raison.





Et pour cause, ce natif est dirigé par Saturne, la planète de l’introversion et du repli sur soi. Cette planète symbolise aussi «la restriction et la limitation», note la spécialiste.





ET LE SCORPION





On peut également citer le Scorpion. Secret et mystérieux, cet animal à pinces est généralement peu bavard. Si vous avez un gros secret à confier, tournez-vous vers lui.





Gouverné par Pluton, la planète des profondeurs et des choses cachées, ce signe d’Eau restera muet comme une carpe, même sous la pression, souligne Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.