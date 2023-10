VOICI LE SIGNE ASTROLOGIQUE LE MOINS HONNÊTE

Si vous souhaitez avoir un avis sincère, il vaut mieux ne pas compter sur ce signe. Gentil, serviable, doux, à l’écoute… Ce natif a plein de qualités, mais il est également considéré comme le signe moins honnête du zodiaque.







Certains signes ont du mal à dire ce qu’ils pensent vraiment. Et s’il y a bien un signe qui peine à faire preuve d’honnêteté, c’est la Balance. En effet, ce signe d’Air n’est pas du genre à dire toute la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, affirme l'astro love coach Nathalie Marcot.





La Balance «recherche l’harmonie et déteste les conflits». Pour les éviter et ne pas blesser qui que ce soit, «il lui arrive souvent de ne pas être honnête». En étant franche, «elle a peur d’être considérée comme une personne méchante», souligne-t-elle.





Or, pour elle, c’est inconcevable. Dirigé par Vénus, planète symbolisant notamment la gentillesse, ce signe empathique a ainsi tendance «à arrondir les angles et à ne pas dire en toute franchise son avis et ce qu’il ressent».





En résumé, si vous avez besoin d’une parole sincère, tournez-vous vers un autre signe, comme le Bélier par exemple. Brut de décoffrage, «ce signe de feu n'a pas sa langue dans sa poche et dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas», précise la spécialiste, experte en connexion intérieure et relation de couple.