VOICI LE SIGNE ASTROLOGIQUE QUI A LE PLUS BESOIN DE DORMIR

Ce natif ne peut pas se passer de son lit. Les personnes nées sous le signe du Cancer peuvent rester de longues heures dans les bras de Morphée.





Le Cancer est un gros dormeur. Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, ce signe casanier «est une vraie marmotte» et peut faire le tour du cadran sans problème. Une fois que sa tête est posée sur l'oreiller, «il est capable d’enchaîner plusieurs heures de sommeil».





Pour ce signe d’Eau, «dormir est un véritable plaisir et un besoin. Il lui faut entre dix et douze heures pour être en forme et de bonne humeur», explique-t-elle, précisant qu’il a un sommeil «très profond».





SOUVENT EN RETARD





Résultat, «il peut ne pas entendre son réveil ou son bébé qui pleure en pleine nuit». Il a également beaucoup de mal avec les alarmes trop matinales, précise Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple.





Le Cancer «est souvent en retard car il peine à se lever», ajoute la spécialiste. Et même s’il a eu son quota de sommeil, «il n’est jamais contre une petite sieste».