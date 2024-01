VOICI LE SIGNE ASTROLOGIQUE QUI ENCHAÎNE LE PLUS DE DÉCEPTIONS AMOUREUSES

Ce signe astrologique est connu pour passer à côté de belles histoires d'amour, car la vie à deux n’est tout simplement pas sa priorité.





Indépendant et épris de liberté, le Verseau ne laisse pas beaucoup de place à l’amour et a du mal à accepter les contraintes liées à la vie de couple.





Comme l’explique l’astro love coach Nathalie Marcot, ce signe d’air «aime beaucoup échanger et communiquer, mais seulement dans un groupe». Les tête-à-tête, très peu pour lui.





Dans ces conditions, «il n’est pas à l’aise, et ne va pas se confier, ni exprimer ses sentiments», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.





IL NE FAIT PAS DE CONCESSIONS





Et les planètes n’y sont pas pour rien. Ce signe est dirigé par Saturne, planète qui représente le coté solitaire, et Uranus, qui symbolise notamment les ruptures et l’imprévu.





De plus, il a tendance à être tranchant dans ses propos, «donc ça peut créer des tensions et des disputes». Le Verseau «n’est pas du genre à faire des concessions», ajoute Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.