VOICI LE SIGNE ASTROLOGIQUE QUI N’ADMET JAMAIS AVOIR TORT





Ce signe n’admettra jamais qu’il a tort. Parmi les douze signes du Zodiaque, celui qui pense toujours avoir raison est le Taureau.





Gare à celui ou celle qui ose le contredire. Même quand il a tort, le Taureau soutiendra ses idées. Comme l’affirme l’astrocoach Nathalie Marcot, «il est persuadé qu’il a toujours raison». Très têtu et borné, il ne supporte pas qu’on n’aille pas dans son sens.





Si ce dernier «n’aime pas le changement et a tendance à rester campé sur ses positions», même si on lui démontre que ce qu’il dit est faux, c’est parce qu’il appartient à l’élément Terre. C'est aussi parce que cet animal à cornes est un signe dit fixe, car il se trouve au milieu d'une saison.





La spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, souligne que le Lion (23 juillet - 22 août) est également connu pour avoir ce trait de caractère. Ce signe de Feu «aime avoir le dernier mot».





Peu importe le sujet, il est convaincu de détenir la vérité, et «veut que tout le monde soit d’accord avec lui». Et pour cause, il est dirigé par le Soleil, note l'astrocoach, qui tient une chaîne Youtube, et comme le Taureau, c'est un signe fixe.