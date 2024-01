VOICI LES 5 SIGNES ASTROLOGIQUES LES PLUS INFIDÈLES

Certains signes astrologiques ont mauvaise réputation en termes de fidélité conjugale. Si les signes de terre, Vierge, Taureau et Capricorne, sont particulièrement reconnus pour être dignes de confiance une fois engagés dans une relation, les signes de feu et d’air, au contraire, ont tendance à vivre l'instant présent et à batifoler à droite et à gauche.





SAGITTAIRE

Et la palme du signe le plus infidèle est décernée au… Sagittaire. Selon l'astro love coach Nathalie Marcot, également «experte en connexion intérieure et relation de couple», en amour, c’est en effet «le moins fidèle des signes du zodiaque». Le Sagittaire est «un aventurier» qui est très attaché à sa liberté, et qui vit de manière très intense.





Les natifs de ce signe «brûlent la chandelle par les deux bouts, et agissent avant de réfléchir. Il ont beaucoup d’amis, et aiment être au centre de l’attention», précise-t-elle, rappelant que pour avoir une analyse plus précise du domaine affectif, il faut aussi prendre en compte l’ascendant, la Lune, ainsi que la position de Vénus dans son thème astral.





GÉMEAUX

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le Gémeaux, ou «Monsieur/Madame Curieux(se)». D’après la spécialiste, ce signe d’air a tendance «à papillonner car il a besoin de voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs». C’est «un grand enfant qui a besoin de s’amuser», ajoute-t-elle.





Et ces deux derniers signes, Sagittaire et Gémeaux donc, ne jouissent pas d’une meilleure réputation en amitié. On ne peut en effet «pas trop compter sur eux et ils n’ont pas pour habitude de prendre des nouvelles». Si on a une peine de cœur, ou bien besoin d’aide pour un déménagement, il vaut mieux se tourner vers des signes de terre et d’eau.





POISSONS

A la troisième place du classement figure un signe d'eau : le poisson. Il est «doux, rêveur, romantique, et fait tout pour que tout le monde se sente bien», mais c’est également «un grand séducteur qui aime plaire» et qui ne peut pas s’empêcher de mentir, surtout l’homme poisson. «C’est plus fort que lui, il ment sans s’en rendre compte. Il voudrait que la réalité soit aussi belle que dans ses rêves… Donc il s’arrange avec la réalité ! C’est une deuxième nature chez lui».





Il peut être tenté de tromper son ou sa partenaire de vie «car il sait qu'il est assez anguille pour passer entre les mailles du filet, et duper sa moitié», affirme l'astro love coach, qui tient une chaîne Youtube sur laquelle elle partage des conseils pour mieux vivre en couple.





VERSEAU

Autre signe pouvant être volage : le Verseau. Et pour cause, «c’est le signe de la liberté. Il a besoin d’indépendance et ne veut pas rentrer dans le moule». Les personnes nées sous ce signe d’air «aiment faire ce qu’elles veulent et être différentes des autres», note l’experte.





BÉLIER

Enfin, on peut citer le Bélier. Ce signe de feu est «sujet aux coups de foudre», mais «l’ennui et la routine, prévient Nathalie Marcot, peuvent le faire rapidement basculer dans l’infidélité».