130e anniversaire de la naissance de Mao Zedong: Quand Xi Jinping parle d’un grand révolutionnaire

Le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a organisé un symposium pour commémorer le 130e anniversaire de la naissance du camarade Mao Zedong. Xi Jinping y a adressé une allocution soulignant l’importance de faire avancer sans relâche la cause inaugurée par le camarade Mao Zedong et de promouvoir la construction sur tous les plans d’un pays puissant et la réalisation de la cause grandiose du renouveau national par le biais de la modernisation chinoise. Le symposium a été présidé par Cai Qi avec la présence de Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Ding Xuexiang, Li Xi et Han Zheng.

Le Comité central du Parti communiste chinois (CCPCC) a organisé, le 26 décembre, dans la matinée, au Grand Palais du Peuple, un symposium pour commémorer le 130e anniversaire de la naissance du camarade Mao Zedong. Xi Jinping, secrétaire général du CCPCC, président chinois et président de la Commission militaire centrale, y a adressé une allocution importante. Il a souligné que le camarade Mao Zedong est un grand marxiste, un grand révolutionnaire, stratège et théoricien prolétarien, un grand initiateur de la sinisation du marxisme, un grand fondateur de la cause de la modernisation socialiste chinoise, un grand patriote et un grand héros de la nation chinoise depuis les temps modernes, le noyau de l’équipe dirigeante centrale du Parti de la première génération, un grand homme de sa génération qui a réussi, à la tête du peuple chinois, à faire changer aussi bien le destin du peuple que le visage du pays.





En outre, il reconnaît également qu’il est un grand internationaliste qui avait apporté une contribution considérable à la libération des nations opprimées du monde et au progrès de l’humanité. La pensée Mao Zedong est une précieuse richesse spirituelle de notre Parti qui servira à piloter à long terme nos actions. La meilleure commémoration dédiée au camarade Mao Zedong est de faire avancer sans relâche la cause qu’il a inaugurée.





Le symposium a été présidé par Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique du CCPCC, avec la présence de Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Ding Xuexiang, Li Xi, également membres du Comité permanent du Bureau politique du CCPCC, et Han Zheng, vice-président chinois.





Xi Jinping a indiqué dans son allocution que le camarade Mao Zedong avait consacré toute sa vie à se battre à la recherche de la prospérité du pays, du renouveau de la nation chinoise et du bonheur du peuple chinois. Le camarade Mao Zedong a inauguré, à la tête du peuple chinois, le processus historique de la sinisation du marxisme. Il a forgé le grand Parti communiste chinois glorieux et juste, et a fondé la Chine nouvelle mettant en œuvre la souveraineté populaire. Il a mis en place un système socialiste avancé et formé une armée populaire nouvelle invincible, accomplissant des exploits historiques impérissables et réalisant des contributions qui s’illustrent éternellement dans l’histoire.





Xi Jinping a souligné que le camarade Mao Zedong s’était dévoué toute sa vie pour le Parti et le peuple, laissant derrière lui un noble esprit qui motive pour toujours les générations postérieures. Le camarade Mao Zedong a fait preuve, en tant que grand dirigeant révolutionnaire, d’une prévoyance politique exceptionnelle, d’une conviction révolutionnaire inébranlable, d’une fermeté extraordinaire marquée par le courage de se lancer toujours dans de nouvelles explorations, d’un art impeccable de se battre, d’une compétence de direction brillante, d’une affection sincère pour le peuple, d’un état d’esprit honnête et généreux, et d’un mode de vie remarquable basé sur la lutte persévérante en dépit des conditions difficiles, d’où l’admiration et l’affection pour lui de la part de l’ensemble du Parti et du peuple multiethnique. Le noble esprit du camarade Mao Zedong est toujours une force puissante qui nous encourage à continuer à aller de l’avant.





Selon Xi Jinping, la promotion globale de l’édification d’un grand pays socialiste moderne et de la réalisation du renouveau national par le biais de la modernisation chinoise reste la tâche centrale de tout le Parti et tout le peuple multiethnique du pays dans la nouvelle marche de la nouvelle ère. Il s’agit là de la cause inachevée de Mao Zedong et d’autres révolutionnaires des premières générations, et de la responsabilité historique solennelle qui incombe aux communistes chinois de nos jours. Dans la nouvelle marche, nous devons rester fidèles à l’engagement initial, garder constamment à l’esprit notre mission, renforcer la confiance dans notre histoire, prendre de l’initiative sous l’angle historique et faire avancer continuellement la grande cause de la modernisation chinoise.





Xi Jinping a souligné que la modernisation chinoise est la cause de tout le peuple chinois et qu’elle doit s’appuyer étroitement sur le peuple, en recueillant la sagesse et la force inépuisables qui en émanent, et en faisant valoir pleinement l’initiative historique de tout le peuple. Il faut adhérer au principe de base du matérialisme historique selon lequel le peuple est la force motrice fondamentale de la création de l’histoire, maintenir la position du peuple en tant qu’acteur principal, focaliser dans notre travail le point de départ et le point d’arrivée sur la sauvegarde, l’acquisition et le développement des intérêts fondamentaux du plus grand nombre de personnes, et faire en sorte que les fruits de la modernisation profitent davantage et de manière plus équitable à l’ensemble de la population. Il nous est nécessaire de perfectionner le système institutionnel de souveraineté populaire, d’améliorer les mécanismes institutionnels visant au maintien de l’équité et la justice sociales, de garantir et améliorer vigoureusement le bien-être du peuple, de bien suivre la ligne de masse de la nouvelle ère, de maintenir comme toujours les liens de chair et de sang avec le peuple, de nous soumettre comme toujours à la critique et à la surveillance de la part du peuple, de partager comme toujours avec le peuple « la même respiration, le même avenir et la même pensée », afin que la modernisation chinoise dispose de la source de force la plus fiable, la plus profonde et la plus persistante.





Modernisation chinoise





Xi Jinping a souligné que l’adhésion indéfectible au marxisme et son développement toujours actualisé, la promotion vigoureuse de son innovation théorique basée sur les pratiques réelles, et le recours conscient au marxisme sinisé et modernisé pour diriger de nouvelles pratiques sont les moyens efficaces pour notre Parti de saisir l’initiative historique, de suivre le rythme du temps et d’inaugurer constamment une nouvelle donne du développement de nos causes. Il a souligné que ni les pratiques ni l’innovation théorique n’ont de fin, tout comme la connaissance sur la vérité est infinie, et qu’il faut ouvrir constamment de nouveaux horizons à l’égard de la sinisation et la modernisation du marxisme. La modernisation chinoise ouvre de larges perspectives en faveur de l’innovation théorique du Parti mais implique aussi des tâches nouvelles plus ardues. Il est important d’insister sur la nécessité d’associer les principes fondamentaux du marxisme à la réalité concrète chinoise et à l’excellente culture traditionnelle chinoise, d’explorer en profondeur les lois de développement dans la construction de la modernisation chinoise, de répondre constamment aux questions inédites rencontrées dans les pratiques, et de faire piloter l’innovation pratique par l’innovation théorique.





Réforme et ouverture







Xi Jinping a souligné que la réforme et l’ouverture constituent une arme magique importante permettant à la Chine contemporaine de se mettre à grands pas au rythme de son temps, et un enjeu décisif pour le succès de la modernisation chinoise. Pour promouvoir la modernisation chinoise, il est impératif d’approfondir la réforme et l’ouverture de manière globale, de libérer et développer continuellement les forces productives, et de libérer et renforcer le dynamisme social. Il faut tenir compte des nouvelles tendances de développement de notre temps, de nouvelles exigences de développement survenues dans les pratiques et de nouvelles attentes du peuple, et avec la ferme détermination de poursuivre la réforme jusqu’au bout, oser agir de manière tranchante et affronter les plus durs, déployer des efforts précis, concertés et constants, briser résolument tous les obstacles systémiques et institutionnels freinant la bonne progression de la modernisation chinoise, pour insuffler sans cesse à cette dernière une nouvelle dynamique permettant d’élargir continuellement son espace de développement.





Une discipline rigoureuse du Parti





Xi Jinping a souligné que la modernisation chinoise est une modernisation socialiste dirigée par le Parti communiste chinois, et que ce n’est qu’en maintenant la lucidité et la fermeté indispensables pour résoudre les problèmes auxquels fait face exclusivement un parti aussi grand que le nôtre, et qu’en rendant dans le développement le Parti plus fort et plus puissant, que nous serons en mesure d’assurer la progression stable et durable de la modernisation chinoise capable d’affronter toutes les vagues. Il faut d’ailleurs mettre en œuvre concrètement les exigences générales de la construction du Parti dans la nouvelle ère, de faire diriger la construction du Parti dans de divers domaines par la construction politique du Parti, perfectionner le système de gouvernance du Parti à travers l’application globale d’une discipline rigoureuse, de promouvoir tous azimuts l’auto-purification, l’auto-perfectionnement, l’auto-rénovation et l’auto-amélioration du Parti. La lutte contre la corruption doit être poursuivie de manière intégrale et selon la formule « Ne pas oser, ne pas pouvoir, ne pas songer », de sorte que notre Parti se tient à son engagement initial, à sa mission et à l’avant-garde de notre temps, maintenant ainsi une vitalité permanente et un vif dynamisme, ce qui permet assurément à notre Parti de se mettre constamment dans un état tel quel, sans les moindres changements de nature, ni de couleur ni de qualité.





Application de la politique relative au haut degré d’autonomie





Xi Jinping a souligné que l’avancement de la modernisation chinoise nécessite des efforts solidaires et conjoints de tous les enfants de la nation chinoise. Les politiques « Un pays, deux systèmes », « Gouvernance de Hong Kong par le peuple de Hong Kong ", « Gouvernance de Macao par le peuple de Macao », ainsi que la politique relative au haut degré d’autonomie doivent être appliquées d’une manière intégrale, exacte et ferme, en adhérant à la gouvernance de Hongkong et à celle de Macao dans le respect de la loi. Il faut maintenir et perfectionner le système institutionnel fondé sur le principe « Un pays, deux systèmes », persévérer dans l’exercice du pouvoir de gouvernance globale de l’autorité centrale octroyé par la loi à l’égard des deux régions administratives spéciales (RAS), dans l’application des principes « Gouvernance de Hong Kong par les patriotes » et « Gouvernance de Macao par les patriotes », en associant l’exercice du pouvoir de gouvernance globale de l’autorité centrale à la garantie du droit au haut degré d’autonomie des RAS. Des soutiens doivent être accordés à Hongkong et à Macao pour en favoriser le développement économique et améliorer le bien-être du peuple, pour régler les contraintes et problèmes profonds survenus dans le développement économique et social de chacune de ces deux régions, et ainsi pour mieux intégrer celles-ci à l’ensemble de la situation de développement du pays. Réaliser la réunification complète de la patrie est la tendance inéluctable, le grand juste national et l’aspiration générale du peuple. La patrie doit être réunifiée et le sera sûrement. Il faut adhérer à l’application de la stratégie générale du Parti visant à résoudre la question de Taiwan dans la nouvelle ère, notamment au principe d’une seule Chine et au « Consensus de 1992 », en mettant l’accent sur l’approfondissement, dans des domaines divers, du développement intégré des deux rives du détroit, sur la promotion du développement pacifique des relations entre les deux rives, et sur la nécessité d’empêcher résolument quiconque de séparer Taiwan de la Chine par quelque moyen que ce soit.





La sécurité générale et la prospérité commune





Xi Jinping a affirmé que la modernisation chinoise est celle du développement pacifique qui profite non seulement au peuple chinois, mais aussi à la modernisation d’autres pays. Nous nous mettrons fermement du bon côté de l’histoire, du côté du progrès de la civilisation humaine, en arborant l’étendard de la paix, le développement, la coopération et le gagnant-gagnant. Nous préconisons les valeurs communes de toute l’humanité et faisons avancer la mise en œuvre de l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale, afin d’œuvrer à construire un monde ouvert, inclusif, propre et beau marqué d’ailleurs par la paix durable, la sécurité générale et la prospérité commune. Nous continuerons à défendre les normes fondamentales régissant les relations internationales, adhérerons à la bonne direction de la mondialisation économique, au respect et à l’application de la stratégie d’ouverture mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant, afin de promouvoir l’évolution de la gouvernance mondiale dans une direction plus juste et plus raisonnable. Le développement de la Chine contribue à la consolidation de la paix mondiale, et quel que soit son niveau de développement, la Chine ne prétendra jamais à l’hégémonie ni à l’expansion .





Le renouveau de la grande nation chinoise





Selon Cai qi qui présidait le symposium, le discours important du secrétaire général Xi Jinping, évoquant avec émotion le parcours épique du camarade Mao Zedong à la tête de la révolution chinoise et de l’édification de la Chine, a non seulement hautement apprécié les exploits glorieux accomplis par ce dernier pour la nation et le peuple chinois, mais a également affirmé que le noble esprit du camarade Mao Zedong représente une grande force motrice nous encourageant à poursuivre notre marche en avant. Le discours du secrétaire général a fait connaître des exigences précises sur la commémoration du camarade Mao Zedong et la promotion de la grande cause de la modernisation chinoise par des actions concrètes. Il est doté non seulement d’une hauteur magistrale, un raffinement notable et une profondeur remarquable, mais aussi d’une grande importance politique, idéologique et directrice, ce qui représente une signification capitale pour piloter le Parti dans la promotion de la cause inaugurée par le camarade Mao Zedong et d’autres révolutionnaires des premières générations, dans la poursuite de la voie du socialisme à la chinoise, ainsi que dans la création d’une nouvelle donne de la modernisation chinoise. Nous devons l’étudier sérieusement, le comprendre véritablement, le mettre en œuvre de manière approfondie, et lutter ensemble pour faire avancer l’édification d’un pays puissant et la grande cause du renouveau de la nation chinoise sur tous les plans par le biais de la modernisation chinoise.





Au cours du symposium, Qu Qingshan, directeur de l’Institut de recherche sur l’histoire et la littérature du Parti relevant du CCPCC, Miao Hua, membre de la Commission militaire centrale et directeur du département du travail politique de la Commission militaire centrale, et Shen Xiaoming, secrétaire du comité du PCC pour la province du Hunan, ont successivement pris la parole.





Les membres du Bureau politique du CCPCC et les membres du Secrétariat du CCPCC qui étaient à Beijing, les dirigeants du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, du Conseil des Affaires d’État, du Comité national de la Conférence consultative politique du Peuple chinois et de la Commission militaire centrale ont également participé au symposium.





Y ont aussi été présents les responsables de départements du Parti, d’institutions gouvernementales, des forces armées et d’organisations populaires, les responsables de la municipalité de Beijing et du comité du PCC pour la province du Hunan, les responsables des comités centraux de différents partis et groupements démocratiques, de la Fédération nationale de l’Industrie et du Commerce et les représentants des personnalités sans affiliation politique, des membres de la famille du camarade Mao Zedong, des représentants de son entourage et de son pays natal, ainsi que des représentants des participants au Symposium national pour la commémoration du 130e anniversaire de la naissance du camarade Mao Zedong.





Avant le symposium, Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi et Han Zheng se sont rendus accompagnés au Mausolée de Mao Zedong. Dans la Grande Salle du Nord, des corbeilles de fleurs ont été déposées devant la statue de Mao Zedong assis, offertes respectivement au nom du CCPCC, du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, du Conseil des Affaires d’État, du Comité national de la Conférence consultative politique du Peuple chinois, de la Commission militaire centrale, ainsi que de partis et groupements démocratiques, de la Fédération nationale de l’Industrie et du Commerce et des patriotes sans affiliation politique. Xi Jinping et d’autres dirigeants se sont inclinés trois fois devant la statue, et puis ils sont entrés dans la Salle Mémorial pour rendre hommage au camarade Mao Zedong en observant le silence devant son corps embaumé.