3ème BRF : Xi Jinping dresse le bilan des 10 ans de l’initiative de la Ceinture et de la Route

\\L’Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI). 10 ans déjà. Et la tenue du 3ème Forum de cette coopération internationale était aussi une occasion pour célébrer une décennie d’existence. Une occasion également pour le Président de la République populaire de Chine de revenir sur les bases de ce partenariat et de ses résultats obtenus jusque-là. « L’idée était de renforcer avec différents pays la coordination des politiques, l’interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, la coopération financière et le rapprochement des peuples, en s’inspirant de l’ancienne Route de la Soie et en axant les efforts sur la connectivité, afin d’insuffler une nouvelle dynamique à la croissance de l’économie mondiale, d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement dans le monde et de créer une nouvelle plateforme pour la coopération économique internationale », a affirmé Xi Jinping, lors de son discours prononcé à la cérémonie d’ouverture du Forum de la Ceinture et de la Route (BRF) tenue, ce mercredi 18 octobre, au Palais de l’Assemblée populaire de la Chine.







Cette coopération, qui est partie de l’Eurasie pour atteindre l’Afrique et l’Amérique latine, a réussi à regrouper plus de 150 pays et 30 organisations internationales. De ce fait, plus de 20 plateformes de coopération multilatérale ont été créées dans des domaines spécifiques. « Cette coopération a traduit la vision en résultats visibles par la mise en œuvre d’un grand nombre de projets phares et de projets petits mais beaux au bénéfice de la population. Elle s'étend de l’interconnexion matérielle à la connectivité immatérielle. Les amples consultations, la contribution conjointe et les bénéfices partagés, l’ouverture, le développement vert et l’intégrité, ainsi que la recherche du haut standard au service du bien-être des peuples et du développement durable sont devenus des principes importants pour guider la coopération de qualité », a-t-il renseigné.





«Nous avons œuvré à mettre en place un réseau mondial de connectivité terrestre, maritime, aérien et cyber axé sur… »









Exposant les faits, le Président chinois a indiqué qu’au cours des dix ans écoulés, « nous avons œuvré à mettre en place un réseau mondial de connectivité terrestre, maritime, aérien et cyber axé sur des corridors économiques, structuré par des voies de transport majeures et des autoroutes de l’information, et fondé sur des chemins de fer, des routes, des aéroports, des ports et des pipelines ». « Ces efforts ont favorisé effectivement la grande circulation des biens, des capitaux, des technologies et des personnes entre les pays et fait en sorte que l’ancienne Route de la Soie, plusieurs fois millénaire, affiche à l’ère nouvelle une vitalité renouvelée. Les trains roulent sur des rails, les véhicules sillonnent les routes, les vols aériens nous relient les uns aux autres, les cargos naviguent à toute vitesse, et l’e-commerce fournit des services rapides et pratiques », fait-il savoir.





Selon le leader chinois, les centrales hydroélectriques, éoliennes et photovoltaïques, les oléoducs et gazoducs et les réseaux d’électricité de plus en plus intelligents et de plus en plus étendus ont aidé à résoudre la pénurie d’énergie qui avait entravé le développement, et illuminé le rêve des pays en développement de réaliser un développement vert et bas carbone. « Ce sont des oasis et des phares qui favorisent le développement durable à l’ère nouvelle », dit-il.





«Bâtir un monde d’ouverture, d’inclusion, d’interconnexion et de développement commun»





Xi Jinping de soutenir que les aéroports et ports modernes, les routes de qualité et les parcs de coopération économique, commerciale et industrielle ont fait émerger de nouveaux corridors économiques et généré de nouveaux moteurs de croissance. A ses yeux, ce sont de grandes voies et des relais de poste qui facilitent les échanges commerciaux à l’ère nouvelle,





Par ailleurs, il s’est exprimé sur le volet culturel. « Les années culturelles, festivals, foires et expositions magnifiques ont été organisés, les projets d’échanges humains et culturels riches et variés comme les Ateliers Luban, la Silk Road Community Building Initiative et l’Action Lumière ont été mis en œuvre, et les interactions entre les organisations non gouvernementales, les think tanks, les médias et les jeunes se sont sans cesse approfondies. Ce sont de grandes contributions qui approfondissent l’amitié à l’ère nouvelle », a-t-il souligné





A travers la BRI, les membres veulent «bâtir un monde d’ouverture, d’inclusion, d’interconnexion et de développement commun ».