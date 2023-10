3ème Forum de la Ceinture et de la Route : Le Sénégal représenté Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget

La cérémonie d’ouverture du 3ème Forum de la Ceinture et de la Route (BRF) s’est déroulée, ce mercredi 18 octobre, au Palais de l’Assemblée populaire de la Chine. Plusieurs Chefs d’État et de gouvernement, de responsables d’organisations internationales ont pris part à ce grand événement diplomatique.





Le Sénégal a été représenté par son ministre des Finances et du Budget, Mouhamadou Moustapha Ba et de son ambassadeur en République populaire de Chine, Ibrahima Sory Sylla.





Le 3ème Forum de la Ceinture et de la Route (BRF) se tient du 17 au 18 octobre à Beijing. Il a pour thème ,« Une coopération de haute qualité dans le cadre de la Ceinture et de la Route : Ensemble pour le développement et la prospérité communs ».









Le 10ème anniversaire de l’Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI) est également célébré cette année.





« L’Initiative « la Ceinture et la Route » a été lancée par la Chine, mais les fruits et les opportunités qu’elle apporte sont à partager par le monde entier. Nous devons garder à l’esprit les attentes de nos peuples, assumer les responsabilités que l’Histoire nous incombe, suivre le courant de notre temps et aller de l’avant vaillamment sur la base des accomplissements réalisés », a fait savoir le Président chinois, Xi Jinping, lors de son discours. Avant de poursuivre : «À nous de travailler pour approfondir la coopération internationale dans le cadre de cette initiative, en promouvoir un nouveau développement de meilleure qualité et de plus haut niveau, contribuer à la réalisation de la modernisation dans tous les pays, bâtir un monde d’ouverture, d’inclusion, d’interconnexion et de développement commun, et construire ensemble une communauté d’avenir partagé pour l’humanité».