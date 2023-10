40 bébés auraient été massacrés par le Hamas

C’est l’affaire qui monte depuis quelques heures. Les Israéliens accusent le Hamas d’avoir décapité des bébés lors de du groupe armé l’incursion dans l’État hébreu, samedi dernier. L’Ambassade d'Israël en France évoque le chiffre de 40 bébés.











“Les barbares du #Hamas ont massacré 40 bébés lors des attaques du 7 octobre en Israël. Israël honorera chacune des victimes de ces odieuses attaques terroristes islamistes. Nous ne reculerons devant rien pour faire payer le prix fort à ces terroristes”, lit-on dans un tweet de l'Ambassade de l'État hébreu en France.