Accusé de sexisme dans une vidéo, un chauffeur de bus de la RATP visé par une procédure disciplinaire

«C’est un four à meufs !» La vidéo d’un conducteur de bus de la RATP vantant la ligne de bus 177, entre Asnières et Villeneuve-la-Garenne, pour sa supposée fréquentation féminine, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Dans l’extrait, repris sur X début septembre et visionné plus de 7 millions de fois, l’homme, en tenue RATP, raconte sourire aux lèvres avoir conduit exceptionnellement cette ligne et avoir compris «pourquoi les mecs [...] aiment trop la faire», car «y’a que des meufs qui montent». «À tout moment y’a une meuf qui te sourit, ajoute-t-il. J’ai sué des yeux, j’en pouvais plus.»









L’homme est bien un machiniste de la RATP et a été reçu par sa hiérarchie pour s’expliquer après la vidéo, indique la régie au Figaro, confirmant une information de BFM Paris. «Ce dernier tient un discours sexiste absolument intolérable, que l'entreprise condamne avec fermeté», précise la RATP, ajoutant qu’une «procédure disciplinaire est en cours». «La RATP exige un comportement irréprochable de la part de l'ensemble de ses agents. Les propos tenus sont contraires à tous les principes et valeurs de l'entreprise.»