Adhésion de l’UA au G20 : « Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin », (Ibrahima Sory Sylla)

La voix de l’Afrique sera désormais entendue au G20. Ce groupe des plus fortes économies mondiales a acté l’adhésion de l’Union africaine lors de son sommet tenu à New Delhi en Inde, le 9 et 10 septembre derniers.





Hier, prenant part à la cérémonie de remise des prix du concours de peintre sous le thème «Mon rêve » organisé par secrétariat général du FOCAC et l’Agence chinoise des vols spatiaux habités, l’Ambassadeur du Sénégal en République populaire de Chine, Ibrahima Sory Sylla a félicité toute l’Afrique, en présence des participants du CIPCC 2023. Sur ce, il a renseigné : «C’est un combat de très longue haleine que nous avons mené ensemble parce que ce n’était pas du tout évident que l’Afrique compte tenu de tous les atouts qu’elle a, soit le continent le plus marginalisé dans le monde en termes de participation aux prises de décisions qui la concerne ». Avant d’arguer : «Tout le monde sait que toutes les décisions qui sont prises si ce n’est pas le financement du développement, c’est la question de la dette, ou les financements liés aux énergies renouvelables et l’adaptation de la transition énergétique. Et malheureusement, nous avons constaté que depuis que les sommets ont été institutionnalisés en 2008, les décisions majeures qui sont prises ne reflétaient pas les préoccupations du continent africain».





A cet égard, il indique : « nous remercions la Chine à travers la voix du Président Xi Jinping qui dès le départ a donné le ton en soutenant l’adhésion de l’Union africaine (UA) suivie par des autres pays membres ».