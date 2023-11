Affaire Demba Seck en Italie : l’ex-petite amie de l'International sénégalais brise le silence

Accusé de "vengeance pornographique" par son ex-petite amie Veronica Garbolino, l’attaquant de Torino Demba Seck ne sera finalement pas poursuivi devant la justice italienne. Le juge d’instruction du tribunal de Turin a décidé début novembre, de clôturer l’enquête née de la plainte déposée par la jeune femme.





« J’ai dénoncé Demba Seck, pour donner plus de courage aux filles… »





En effet, Veronica Garbolino accusait Demba Seck de l’avoir filmée nue lors d’un rapport sexuel et d’avoir envoyé la vidéo à un ami et à un autre footballeur. Elle s’en est rendu compte après leur rupture. Dans un récent entretien accordé au journal italien, "La Repubblica", Mlle Garbolino a révélé les raisons pour lesquelles elle avait décidé de poursuivre en justice le footballeur.





« J’ai dénoncé Demba Seck, pour donner plus de courage aux filles qui se retrouentr dans la même situation que moi. Je l’ai signalé immédiatement. C’est ce qu’il faut faire. Et j’avance la tête haute. Je n’ai honte de rien. Ce n’est pas moi qui dois le faire. Personne ne devrait se permettre de jouer avec le corps et les sentiments des autres. Cette chose m’a affecté pour toujours » a-t-elle déclaré, non sans fustiger l’attitude du procureur.





« Il a dit que je pourrais obtenir une lettre d’excuses de Demba Seck »





Ce dernier lui aurait conseillé de « ne pas aller plus loin ». « Le jour où j’ai déposé la plainte, c’était un moment sympa. Le maréchal de Cirié, après m’avoir écouté, m’a dit : "Veronica, ne t’inquiète pas, nous ferons tout notre possible pour que justice te soit rendue". Mais avec le procureur, les choses se sont passées différemment. Il m’a suggéré de ne pas aller plus loin. Il a dit que je pourrais obtenir une lettre d’excuses de Demba Seck, et que le procès serait dur. Cela m’a découragé » a raconté, celle qui vit maintenant aux Etats-Unis.