Afghanistan: un éboulement causé par de fortes chutes de neige fait 25 morts

Au moins 25 personnes ont été tuées et huit blessées par un éboulement rocheux provoqué par de fortes chutes de neige dans le nord-est de l'Afghanistan, a annoncé lundi le ministère de la Gestion des catastrophes. L'éboulement a ravagé dimanche soir le village de Nakre dans la vallée de Tatin, dans la province du Nouristan, recouvrant les maisons sous des monceaux de rocaille.





«À cause de l'éboulement, environ 25 de nos concitoyens ont été tués et huit blessés», a déclaré le porte-parole du ministère, Janan Sayeq, dans une vidéo envoyée à la presse, avant de préciser à l'AFP que le bilan pourrait encore s'aggraver. Entre quinze et vingt maisons ont été détruites ou fortement endommagées, a-t-il indiqué. La neige retardait les services de secours, l'une des principales routes menant à la province étant bloquée. Le Nouristan est une province frontalière du Pakistan, essentiellement couverte par des forêts et les montagnes de l'Hindou Kouch.





Le réchauffement climatique en cause





Le nord montagneux de l'Afghanistan est chaque année le théâtre d'avalanches ou de glissements de terrain d'autant plus meurtriers que les secours manquent d'équipement. La neige est arrivée avec beaucoup de retard cette année dans ce pays habitué aux très rudes hivers dans les zones montagneuses, nouveau signe du très fort impact du réchauffement climatique.





À la mi-janvier, Kaboul n'avait pas encore vu la neige, qui avait un mois et demi de retard. Le Nouristan a aussi connu des chutes de neige moins fréquentes et moins denses que les années passées. L'Afghanistan, dont plus d'un tiers de la population est en situation d'insécurité alimentaire selon la Banque mondiale, est saigné par quatre décennies de guerre, souvent frappé par des catastrophes naturelles et très touché par le changement climatique.