Afrique du Sud : l'ANC favorable à la fermeture de l'ambassade israélienne

L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud a déclaré jeudi qu'il soutiendrait une motion parlementaire examinée dans la journée et visant à fermer l'ambassade d'Israël à Pretoria pour protester contre la guerre à Gaza.



Le Congrès national africain (ANC) a déclaré soutenir aussi les appels lancés au gouvernement pour qu'il suspende toute relation diplomatique avec Israël jusqu'à ce que ce pays accepte un cessez-le-feu et s'engage dans des négociations contraignantes, facilitées par l'ONU.



Pretoria est depuis longtemps un fervent défenseur de la cause palestinienne, l'ANC dressant souvent des parallèles avec sa propre lutte historique contre l'apartheid.



"Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face aux actions génocidaires du régime israélien", a déclaré Mahlengi Bhengu-Motsiri, porte-parole de l'ANC. "Le Congrès national africain approuvera une motion parlementaire demandant au gouvernement de fermer l'ambassade d'Israël en Afrique du Sud."



La motion parlementaire examinée jeudi a été présentée par les Combattants pour la liberté économique (EFF), un parti d'opposition de gauche radicale. Elle n'est pas contraignante et devra être approuvée par le gouvernement pour être mise en œuvre.



La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza qu'il contrôle. En représailles, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas, pilonnant sans relâche le territoire assiégé où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens.



L'Afrique du Sud a rappelé tous ses diplomates d'Israël au début du mois.