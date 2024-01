Aïssata Tall Sall à l’EPU : « Le Sénégal exclut toute idée de légalisation de la question des LGBT»

Le Sénégal est passé, hier, devant le Conseil des Droits de l'homme des Nations Unies. Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement sénégalais, «dans un esprit constructif, essentiellement dans le but de l’encourager à poursuivre les mesures et initiatives destinées à assurer, globalement, un meilleur bien-être pour ses populations ».







Toutefois, la question des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres/transsexuels (LGBT) ne sera pas prise en compte par le Sénégal.





La ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, a réitéré la position de «principe » de l’État du Sénégal, ce lundi, devant le Groupe de travail de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies à Genève. Ce, relatif au rapport national sur la situation des Droits de l’homme.