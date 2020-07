Alioune Sarr à l'UE : "Quand on a 100 morts par jour dans un pays ou plus de…"

La reprise du transport aérien international au départ ou à destination de l'Union européenne (UE), établie sous de nouveaux critères est jugée insensée par le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens selon qui, la situation dans certains pays africains est très loin d'être dramatique.





"L'Union européenne a sorti une notification il y a quelques jours pour dire ceci : tous les pays dans lesquels lors des 14 derniers jours il y a un taux de contamination supérieur à 16 cas pour 100.000, ils limitent les destinations vers ces pays", constate Alioune Sarr qui dit ne pas partager cette position.





À l'en croire, "Quand dans certains pays nous constatons 100 morts par jour, cela pourrait aussi être un indicateur. Il faut informer l'opinion et dire que dans nos pays la situation n'est pas aussi désastreuse que certains veulent le faire croire", peste encore Alioune Sarr. Qui ajoute : "Quand on a 100 morts par jour dans un pays ou plus de 1000 morts, c'est un critère qu'on aurait pu mettre sur la table mais nous respectons (leur décision)".