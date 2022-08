António Guterres, Secrétaire général de l’ONU : « Il y a urgence de prendre soin de la planète »

Dans son message à l’occasion de la Journée mondiale de la population, le Secretaire général de l’ONU Antonio Guterres a déclaré que « nous vivons, encore et toujours, dans un monde marqué par de profondes inégalités de genre, tandis que nous assistons à un regain des attaques visant les droits des femmes, notamment en ce qui concerne les services de santé essentiels. Les complications liées à la grossesse et à l’accouchement demeurent la principale cause de décès chez les filles âgées de 15 à 19 ans ». A son avis, « il y a urgence de prendre soin de la planète » pour éviter qu’elle ne soit mise à péril.

Pour M. Guterres, notre préoccupation première doit toujours porter sur l’individu. « Qu’il s’agisse du COVID-19, de la crise climatique, des guerres et conflits, des situations d’urgence humanitaire, de la faim ou de la pauvreté : tout concourt à mettre notre planète en péril ». Huit milliards de personnes représentent huit milliards de chances de vivre dans la dignité et de s’épanouir. Seulement il va falloir, note Antonio Guterres, « œuvrer ensemble à plus d’égalité et de solidarité pour que notre planète soit en mesure de subvenir à nos besoins et à ceux des générations futures ». Il a, par ailleurs, invité à protéger les droits humains et la capacité de toutes et de tous de décider, au moment voulu, d’avoir des enfants ou, au contraire, d’y renoncer.

Le Secrétaire général de l’ONU invite à « mettre en œuvre, dans son intégralité, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 afin d’édifier un avenir durable et inclusif pour les huit milliards que nous sommes, en ne laissant personne de côté ».