Après les élections à Taïwan : La Chine recadre les États-Unis

« La déclaration du Département d'État américain sur les élections dans la région chinoise de Taiwan viole gravement le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains, et va à l'encontre de l'engagement politique des États-Unis à maintenir uniquement des relations culturelles, commerciales et autres relations non officielles avec le peule de Taïwan et la Chine », a déclaré le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères sur la déclaration du Département d'État américain sur les élections dans la région chinoise de Taiwan















Selon lui, cela envoie également un signal très erroné aux forces séparatistes de «l’indépendance de Taiwan ». «Nous le déplorons vivement et nous y opposons fermement, et avons fait des démarches sérieuses auprès de la partie américaine », a-t-il signifié.









Poursuivant, le porte-parole indique que la question de Taiwan est au cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine et constitue la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines. Il fait savoir : « Le principe d’une seule Chine est une norme fondamentale dans les relations internationales, un consensus dominant au sein de la communauté internationale et le fondement politique des relations sino-américaines. La Chine s’oppose fermement à toute forme d’interaction officielle des États-Unis avec Taiwan et à toute ingérence dans les affaires de Taiwan de quelque manière que ce soit et sous quelque prétexte que ce soit ».









« Nous exhortons les États-Unis à respecter sincèrement le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains et à agir sérieusement conformément aux engagements qui ont été réaffirmés à plusieurs reprises par les dirigeants américains de ne pas soutenir ‘’l'indépendance de Taiwan’’, ‘’deux Chines’’ ou ‘’une Chine, un Taiwan’’, et ne cherchent pas à utiliser la question de Taiwan comme un outil pour contenir la Chine », dit-il.