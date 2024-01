Après les révélations sur Nestlé, les écologistes veulent des sanctions européennes contre la France

« Inaction » et « complicité ». À la lumière des révélations sur des pratiques interdites par le groupe Nestlé et de la possible implication du gouvernement Borne dans le dossier, les Écologistes réclament ce mardi 30 janvier des sanctions, y compris à l’échelle européenne.



« Aujourd’hui on apprend que Nestlé filtre illégalement cette eau pour masquer des contaminations. Et le gouvernement est au courant depuis 2021 ? C’est une honte, nous demandons des sanctions », réagit sur X la secrétaire nationale du parti Marine Tondelier. Dans la foulée, la tête de liste Verte pour les européennes Marie Toussaint a elle réclamé dans un communiqué une « enquête indépendante sur la responsabilité du gouvernement » et le lancement d’une « procédure d’infraction » par la Commission européenne « pour violation des règles européennes ».





Selon des révélations du Monde et de Radio France, le groupe Nestlé a eu recours à des traitements pour purifier des eaux minérales. Or, pour être vendues comme « eaux minérales naturelles » comme c’est le cas aujourd’hui, ces eaux doivent être naturellement de haute qualité microbiologique, contrairement à l’eau du robinet qui est, elle, désinfectée avant de devenir potable. Nestlé est accusé d’avoir utilisé des traitements ultraviolets et des filtres au charbon actif. Des pratiques interdites par l’interprétation d’une directive européenne.